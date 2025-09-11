Kredi ve kart borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 35 artarak 1,2 milyonu aştı

  1. Ekonomim
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 2025’in ilk yarısında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 1,2 milyonu aştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin açıkladığı rakamlara göre Ocak-Haziran 2025 döneminde 737 bin 896 kişi bireysel kredi, 883 bin 392 kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemedi.

Toplamda, 1 milyon 201 bin 388 kişi kredi veya kart borcunu ödeyemeyerek takibe düştü. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 890 bin 595 kişi olarak kaydedilmişti. Böylece bir yılda yaklaşık yüzde 35’lik artış yaşandı.

Aylık veriler yükselişi işaret ediyor

2025’in ilk yarısında en yüksek artış nisan ayında görüldü. Nisan 2025’te kredi veya kart borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 263 bin 868 kişiye yükseldi. Mayıs ayında bu sayı 273 bin 338 ile yılın zirvesine ulaştı.

Haziran ayında ise kısmi bir gerileme yaşanarak 258 bin 598 kişi borcunu ödeyemedi. Ancak bu rakam yine de 2024’ün aynı ayına kıyasla oldukça yüksek.

Uzmanlar, borçluluk oranındaki yükselişin hem bankacılık sistemi hem de hanehalkı ekonomisi üzerinde baskı yaratabileceğini, kredi kartı kullanımındaki hızlı artışın da önümüzdeki dönemde riskleri büyütebileceğini vurguluyor.

