Kredilerde güçlü artış: Kart bakiyelerinin yüzde 21'i doldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Ekim 2025 Risk Merkezi Aylık Bülteni'ni yayımladı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Ekim 2025 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43 artarak 22.642 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 21.802 milyar TL’si bankalar (65 banka), 334 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 256 milyar TL’si faktoring şirketleri (54 faktoring şirketi) ve 250 milyar TL’si finansman şirketleri (24 finansman şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla 668 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 639 milyar TL’si bankalara; 13 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 10 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 5 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait olurken, tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Ekim 2025 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 2,9 oldu.

Ticari krediler 17,2 trilyon TL oldu

Ticari krediler yüzde 41 artarak 17,2 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 76 düzeyinde gerçekleşti. Nakdi krediler içinde TL krediler önceki yıla göre yüzde 34 artarak 8.761 milyar TL olurken; YP krediler ise yüzde 48 artarak 8.441 milyar TL oldu. YP kredilerin nakdi krediler içindeki payı yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam gayri nakdi krediler bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 50 artarak 8.416 milyar TL oldu. Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 19 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

En yüksek risk inşaat sektöründe

Ekim 2025 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,4 ile inşaat sektörü oldu. Yabancı para nakdi kredilerin toplam nakdi krediler içindeki payı en yüksek olan sektör ise yüzde 85 ile enerji sektörü oldu.

Bireysel kredilerin yarısı kredi kartında

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 49 artarak 5.440 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman şirketleri tarafından kullandırılan 24 milyar TL’lik bireysel kredinin 13 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu.

Bireysel kredilerin yüzde 50’sini kredi kartları, yüzde 24’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 12’sini konut kredileri, yüzde 1’ini taşıt kredileri ve yüzde 13’ünü kredili mevduat hesabı oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Kredi tutarları yükseliyor

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,9 milyon kişi artarak 43,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 126 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl ekim ayında kişi başına kredi tutarı ortalama 90 bin TL seviyesindeydi.

İlk defa kullananlar KMH'a yöneldi

Ekim ayında 227 bin kişi ilk defa kredi kartı, 259 bin kişi ilk defa kredili mevduat hesabı, 120 bin kişi ilk defa tüketici kredisi kullanırken, ilk defa konut kredisi kullanan kişi sayısı 18 bin oldu. 21 bin kişi ise ilk defa taşıt kredisi kullandı.

Bireysel kredi kartlarının 5'te biri dolu

Bireysel kredi kartlarında 0-100.000 TL limit aralığındaki kişi sayısının oranı yüzde 39 iken söz konusu aralığın tutar olarak payı yüzde 7 oldu. Ekim ayı itibariyle bireysel kredi kartlarındaki 12,6 trilyon TL’lik toplam limitin kullanım oranı yüzde 21 oldu.

Bireysel kredi bakiyesi en yüksek İstanbul'da

Ekim 2025 itibarıyla İstanbul yüzde 27, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahip iller olurken, Adıyaman, Tunceli ve Kahramanmaraş son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan iller oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.