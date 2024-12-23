Kredilerde risk ağırlığı düşürüldü! Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Yeni adım kredi akışını hızlandırmak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların kredi kullanımında daha esnek hareket edebilmesi için önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Bu kapsamda, kredilerde uygulanan risk ağırlıkları yeniden düzenlendi. Önceden, tarım kredileri, KOBİ kredileri, ihracat ve yatırım kredileri ile kamu kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarına verilen krediler, kurumsal kredi kartları ve finansal kuruluşlara sağlanan krediler hariç olmak üzere ticari nakdi kredilere %200 oranında yüksek bir risk ağırlığı uygulanıyordu. Ancak, yapılan bu yeni düzenlemeyle söz konusu uygulama kaldırıldı.

Bankalar kredi hacmini artırabilecek

Yeni değişiklikle birlikte bu oranlar, kredi derecesine göre yüzde 20, yüzde 50 veya yüzde 100 olarak belirlendi. Bu sayede bankalar, daha düşük risk ağırlığına sahip olan kredilere daha fazla kaynak ayırabilecek ve böylece kredi hacmini artırabilecek.

1 Ocak'tan itibaren yeni dönem

BDDK, öte yandan döviz kurunda da esneklik sağladı. Daha önce Haziran 2023 kurunun dikkate alındığı bu hesaplamalarda, artık 1 Ocak itibarıyla, Haziran 2024 kurunun kullanılabilmesine izin verildi. Bu sayede, döviz kurundaki dalgalanmaların bankaların sermaye yeterliliği üzerindeki etkisi azaltılmış oldu.

Bu düzenlemelerin temel amacı, bankaların kredi verme kapasitelerini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlamak olarak belirtilirken Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, BDDK'nın ticari kredilere yeni düzenlemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Finansmana erişimi rahatlatacak"

BDDK, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında ticari krediler için uyguladığı %200 risk ağırlığını düşürdüğünü belirten Babuşçu, "Yeni oranlar, şirketlerin kredi notuna göre %20, %50 veya %100 olarak belirlenecek. Bu düzenleme, stok krediler dahil tüm ticari kredilerde geçerli olacak ve özellikle büyük şirketler için finansmana erişimi rahatlatacak.

Mayıs 2022’den bu yana uygulanan yüksek risk ağırlığı, bankaların kredi verme iştahını düşürmüştü. Yeni adım, kredi akışını hızlandırarak ekonomiye destek sağlamayı hedefliyor. Peki Merkez Bankası bu karar hakkında ne düşünüyor" dedi.