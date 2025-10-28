Krediye ulaşamayanlar KMH’ye yöneldi: Artış rekor seviyeye ulaştı

Kredi faizlerinin yükseldiği, bankaların kredi musluklarını kısmaya başladığı bu dönemde hem bireyler hem de işletmeler nakit ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Krediye erişimde yaşanan güçlükler nedeniyle birçok kişi ve firma rotasını kredili mevduat hesaplarına (KMH) çevirdi. Bankalardan kredi alamayanlar, mevcut hesap limitlerini sonuna kadar kullanarak bu kanala yöneldi.

Tüketicilerin KMH kullanımı son bir yılda yüzde 82 arttı

Son veriler, finansal sıkışıklığın yeni adresinin açıkça kredili mevduat hesapları olduğunu ortaya koyuyor. Nefes'ten İlkay Akkaya'nın haberine göre tüketicilerin KMH kullanımı son bir yılda yüzde 82 artarken, ticari hesaplarda bu oran yüzde 56’ya ulaştı. Bu tablo, yüksek faiz ortamında krediye erişimin zorlaştığı bir dönemde, kredili mevduatın adeta “son çare” haline geldiğini gösteriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre; bireysel ve ticari kredili mevduat hesaplarının toplam bakiyesi, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi içinde yüzde 4.2’ye yükselerek tarihi zirvesine ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 17 Ekim haftasında 21 milyon 307 bin lira oldu. Bu toplamın içinde kredili mevduat hesaplarında tüketici kredileri ise 654 milyar oldu. 2024’ün aynı döneminde ise 359 milyar 351 milyon TL seviyesinde gerçekleşmişti. Bir yılda yaklaşık yüzde 82’lik bir artışa işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, tüketicilerin kredili mevduat kullanımı son 12 ayda neredeyse iki katına çıktı.

Bir yılda yaklaşık yüzde 56’lık bir artış

Verilere göre taksitli ticari kredili mevduat hesapları 2024’te 140 milyar 495 milyon TL iken, 2025’te 219 milyar 608 milyon TL’ye yükseldi. Bu da bir yılda yaklaşık yüzde 56’lık bir artışa denk geliyor. Döviz endeksli krediler ise 735 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Firmalar uzun vadeli finansmana yüklendi

Vatandaş ticari kredilerde taksite yüklendi. BDDK verilerine göre taksitli ticari krediler 2025’in 17 Ekim haftasında 3 trilyon 165 milyar liraya ulaştı. Geçen yılın aynı haftasında bu tutar 1 trilyon 946 milyar lira seviyesindeydi. Böylece son bir yılda yüzde 63’e yaklaşan artış kaydedildi. Artış, firmaların artan maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle uzun vadeli nakit ihtiyacını krediyle karşılama eğiliminin güçlendiğini ortaya koydu. Bankalar açısından da ticari krediler, yüksek faiz ortamında kârlı bir kalem olmaya devam ediyor.