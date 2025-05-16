Krediyle ev sahibi olmak hayal oldu: 10 milyonluk konuta 224 bin TL aylık taksit, 2 katı faiz yükü

Konut kredisi faizlerinin yüzde 3’ü aşması, Türkiye’de ev sahibi olmayı neredeyse ulaşılmaz bir hedefe dönüştürdü. Yalnızca dar gelirli vatandaşlar değil, artık orta ve yüksek gelir grupları da konut kredisi taksitlerini ödemekte zorlanıyor.

Nefes gazetesinin haberine göre, son 5-6 yıl içinde konut fiyatları ortalama 13 ila 15 kat arasında artış gösterdi. Günümüzde ev almak isteyenler, yüzde 25 peşinatı karşılayabilseler bile, kalan tutar için çekecekleri kredide evin fiyatına yakın miktarda faiz ödemek zorunda kalıyor.

Aylık taksitler ise 112 bin liranın üzerinde

Örneğin, 5 milyon liralık bir konut için yüzde 25 peşinatla 3 milyon 750 bin lira kredi kullanıldığında, aylık yüzde 2,89 faiz oranıyla 10 yılda geri ödeme 13 milyon 445 bin lirayı aşıyor. Bu tutarın yaklaşık 9 milyon 695 bin lirası yalnızca faiz ödemesi. Aylık taksitler ise 112 bin liranın üzerinde.

Oysa 2020 yazında uygulanan yüzde 0,69’luk faiz kampanyası bugün geçerli olsa, aynı kredi için vatandaş yalnızca 1 milyon 776 bin lira faiz ödeyecek, aylık taksitleri ise yaklaşık 46-47 bin lirayla sınırlı kalacaktı.

10 yıl sonunda geri ödenecek toplam tutar 26 milyon 890 bin TL

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin merkezi ilçelerinde yeni binalarda 3+1 dairelerin fiyatı 10 milyon lirayı bulurken, 1999 öncesi binalarda bile 3+1 dairelerin kiraları 45-50 bin liraya dayandı. Bu koşullarda, yüzde 25 peşinatı bulunan bir vatandaş 7,5 milyon TL’lik kredi kullanmak zorunda kalıyor. Aylık ödenecek taksit ise 224 bin 89 TL. 10 yıl sonunda geri ödenecek toplam tutar 26 milyon 890 bin liraya ulaşıyor.

Uzun vadede büyük ekonomik risk

Bugünkü faiz oranlarıyla kredi kullanan vatandaş, 10 milyonluk bir evin yaklaşık iki katını faize ödemiş oluyor. 2020’deki yüzde 0,69 oranlı krediyle aynı ev için 3 milyon 553 bin lira faiz ödenirken, taksit tutarı da bugünkü tutarın yarısına düşecekti.

Gelinen noktada konut kredisiyle ev sahibi olmak, yalnızca erişilmesi güç bir finansal yük değil, aynı zamanda uzun vadede büyük ekonomik risk anlamına geliyor. Uzmanlar, mevcut faiz politikası sürdüğü sürece konut kredisiyle mülk edinmenin geniş kesimler için sürdürülemez bir seçenek hâline geldiğini vurguluyor.