Kripto para piyasalarında işgücü kaybı hızlanıyor

Tamer IŞITIR

Ekonomik aktivitedeki gerileme ve yüksek faiz oranlarıyla kötüleşen makroekonomik koşulların yanı sıra dev borsaların iflasının tetiklediği kripto varlık piyasalarına yönelik iştahın kesilmesiyle tırmanan istihdam daralması son sürat devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz yıldan beri üçüncü defa “personel yapılandırmasına” giden Coinbase Global, 950 kişinin daha işine son vereceğini açıkladı. Yeniden yapılandırmanın 149 ila 163 milyon dolara mâl olacağını paylaşan şirket, haziran ayında da toplam personelinin yüzde 18’ine karşılık gelen bin 100 kişinin işine son vermiş, kasım ayında ise işe alım ve kurumsal oryantasyon takımlarındaki 60’tan fazla çalışanı görevden uzaklaştırmıştı. Şirketin hisseleri geçen yıl yaklaşık yüzde 86 değer kaybetti. Coinbase, son işten çıkarmaların bu çeyrekte maliyetleri yüzde 25 azaltma planının parçası olduğunu ifade ederken, işten çıkardığı çalışanlarına en az 14 haftalık temel ücret, sağlık sigortası ve iş bulma konusunda yardım sunduğunu paylaştı.

“Vicdansız aktörlerden etkilendik”

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, işten çıkarmalara ilişkin yaptığı açıklamada kripto endüstrisinde kargaşa yaratan FTX'in çöküşünün Coinbase üzerinde de negatif yansıması olduğunu belirterek, "Sektördeki ‘vicdansız aktörlerden’ etkilendik” dedi. 2022'de kripto piyasasının makroekonomik koşullarla düşüş eğilimine girdiğine işaret eden Arİflaslar, ekonomik durgunluk ve daralan pazarla sarsılan kripto varlık piyasalarındaki ters trend istihdamı vurmaya devam ediyor. Huobi, Kraken gibi önde gelen borsalarda personel kayıpları yüzde 30’a kadar yükselirken, Coinbase de üçüncü tur işten çıkarma planını duyurdu. mstrong, "Geriye dönüp baktığımızda daha fazla işten çıkarma yapabilirdik. Başarı olasılığımızın düşük olduğu birkaç projeyi de sonlandıracağız" diye konuştu. Coinbase CEO’su ayrıca büyük rakiplerinden bazılarının iflasının şirkete büyük fayda sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

“İşten çıkarma kısa vadeli çözüm”

Analistler ise iş kayıplarını önlemek için maliyet tasarrufu gerekliliğine işaret ediyor. Sektörün tamamının bir güven krizinden geçtiğini söyleyen Oppenheimer analisti Owen Lau, işten çıkarmaların mevcut zorlu ortamın bir yansıması olduğunu söylerken, Mizuho analisti Ryan Coyne ise işten çıkarmaların işletmelere kısa vadeli yardım sunacağını vurgulayarak, hızla bozulan ticaret hacimlerinin altında yatan sorunu çözmeyeceğini savundu. Kripto para piyasaları, başlıca merkez bankalarının faiz artırımları ve ekonomik durgunluk beklentisiyle geçen yıl bir trilyon dolardan fazla daralmış, bu durum Voyager Digital, Three Arrows Capital ve Celsius Network gibi sektörün önde gelen şirketlerini ifl asa sürüklemişti. Kripto varlık alım satım platformu Kraken, iş gücünün yüzde 30’unu oluşturan bin 100 çalışanını, bir diğer kripto borsası Huobi ise çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkarmıştı.

KRİPTODA İLK INSIDER TRADING DAVASI: COINBASE YÖNETİCİSİNİN KARDEŞİNE HAPİS!

Şirketi ilgilendiren bir gelişme daha meydana geldi. Eski Coinbase yöneticisi Ishan Wahi’nin kardeşi Nikhil Wahi, hakkında açılan içeriden bilgi ticareti (insider trading) davasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Reuters’ın haberine göre savcılar, eski ürün müdürü Ishan Wahi'nin Coinbase'in kullanıcıların ticaretine izin vermeyi planladığı yeni dijital varlıklar hakkındaki bilgileri kardeşi ve arkadaşlarıyla paylaştığını savunarak, Wahi'nin 40 farklı Coinbase duyurusu öncesinde yasa dışı ticaret yaparak yaklaşık 900 bin dolar kâr elde ettiğini açıkladı. 10 ila 16 ay arasında bir hapis cezası istenen Wahi, Coinbase'den aldığı gizli bilgilere dayanarak alım satım yaptığını da itiraf etti. ABD'deki üniversite eğitimini finanse ettiği için ailesine borcunu ödemek amacıyla ticaret yaptığını belirten Wahi, "Aileme yardım etmek istedim ama bunun yerine onlara büyük acılar çektirdim. Yaptığım şey için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

JAPONYA OPERASYONLARINI DA DURDURUYOR

Coinbase Global Japonya’daki operasyonlarının büyük bölümünü durduracağını da açıkladı. Coinbase İş Geliştirme ve Uluslararası Başkan Yardımcısı Nana Murugesan, “Japonya’daki operasyonlarımızın çoğunu sonlandırmaya karar verdik, bu da Japonya’daki kuruluşumuzdaki rollerin çoğunun ortadan kaldırılmasına yol açtı” dedi. Müşteri varlıklarının güvenliğini sağlamak için az sayıda çalışanın görevde kaldığını belirten Murugesan, Japonya biriminin satılıp satılmayacağı sorusuna ise potansiyel birleşme ve satın alma faaliyetleri hakkında yorum yapmayacağını dile getirdi.