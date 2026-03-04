Kripto varlıklara işlem vergisinden 4.2 milyar lira gelir bekleniyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

AK Parti tarafından Meclise sunulan ekonomi paketinin etki analizi Meclise ulaştı. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, kamu idarelerine bağlı taşınmazlar ilgili idarelerin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınarak özelleştirilebilecek.

Etki analizinde kamu kurum ve kuruluşların talebi çerçevesinde kuruluşların faaliyetleri ile doğrudan doğruya ilgili olmayan atıl varlıklarının özelleştirilmesinden 35-45 milyar TL tutarında bir kaynak oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi. Elde edilen gelirle ilgili kurum ve kuruluşların gerek hizmet binası ihtiyaçlarının temini gerekse kanunlarla kendilerine tanınan görevlerin yerine getirilmesinde oluşan giderlerin karşılanması öngörülüyor.

KDV iadesi 4,3 milyar lira azalacak

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle bazı KDV istisnaları kısmi istisnaya dönüştürülüyor. Türk Kızılay Derneğine yapılan teslim ve hizmetler, yabancılara konut teslimi, bağışlanan tesislerin inşası, yabancılara verilen sağlık hizmeti, basılı kitap ve süreli yayınların teslimi için uygulanan tam istisna mahiyetindeki düzenlemelerin indirim ve iade hakkı kaldırılarak kısmi istisnaya dönüştürülecek. Bu düzenlemeyle 4,3 milyar lira KDV iadesi azalışı sağlanacak.

BOTAŞ’ta 310 milyar liralık mahsuplaşma

Kanun teklifi ile Temmuz 2024 döneminden Şubat 2026 dönemine kadar oluşan KDV borçlarının mahsup yolu ile terkin edilmesi sağlanıyor. Etki analizine göre, düzenlemenin yürürlük tarihi itibarıyla 310 milyar lira BOTAŞ alacağı kapsamında aynı tutarda KDV borcu için mahsup yolu ile terkin işleminin gerçekleşmesi öngörülüyor. 2026 yılında ise terkine konu olacak yaklaşık 165 milyar TL KDV anapara borcu oluşacağı hesaplanırken yaklaşık 35 milyar lira gecikme zammının ise BOTAŞ’a ilave maliyet doğurmasının önüne geçildiği belirtiliyor.

Yasa teklifi ile tabii veya kültür incileri, elmaslar, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ile bunlardan yapılan eşyalar için yüzde 20 ÖTV getiriliyor. Kıymetli taşlara getirilen yüzde 20 ÖTV’nin yıllık gelir etkisi ise 1,9 milyar lira olarak hesaplandı.

Bedelli askerlikten 19.2 milyar lira savunma sanayine aktarılacak

Kanun teklifi ile bedelli askerlik bedelinin hesaplanmasında 240 bin olan gösterge rakamı 300 bine çıkarılıyor. Düzenleme ile gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesi, kalan kısmının Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılması öngörülüyor. Yapılan etki analizine göre, teklifle yapılması öngörülen yüzde 25 artırımla, 2026 yılında elde edilecek yaklaşık 19,2 milyar lira tutarındaki ilave gelir Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak.

6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen konutlar ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde bu bedele, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim getiriliyor. Düzenleme ile tüm konut sahiplerinin yıl sonuna kadar 152 milyar liranın erken tahsil edilmesi öngörülüyor.