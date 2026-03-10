Kripto varlıklardaki çifte vergilendirme yatırımcıyı yurt dışı platformlara kaçırır

CANAN SAKARYA / ANKARA

Yasa teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, hem işlem bazlı vergileme, hem kazanç üzerinden vergileme hem de komisyon gelirlerinin yüzde 20’si oranında KDV olmak üzere getirilen üçlü vergi sisteminin diğer finansal araçlara kıyasla ağır bir vergilendirme olduğunu belirtti. İşlem bazlı vergilemenin geçmişte hisse senetleri için de tartışıldığını hem likiditeyi olumsuz yönde etkileyeceği hem de işlem hacmini düşüreceği gerekçesiyle bundan vazgeçildiğini hatırlatan Gönençer, aynı durumun kripto varlık içinde söz konusu olduğunu, yatırımcıların zarar ettikleri işlemlerde bile vergi ödemek zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

Düzenlemenin yurtdışına kaçışa neden olacağını kaydeden Gönençer, teklifte yer alan ‘transfer’ işlemlerinin vergilendirilmesini de eleştirdi. Gönençer, “Hisse senedinde bir virman yapıldığında herhangi bir vergi alınmıyor. Transferden neden vergi alındığı bir türlü anlaşılamamıştır çünkü orada bir transferde bir kripto varlığın yer değiştirmesi söz konusu, burada herhangi bir ekonomik değer, herhangi bir kazanç oluşmamaktadır. Üstüne üstlük de transfer çok fazla konuyu ihtiva etmektedir yani müşterinin soğuk cüzdana çekmesi, platformlar arası transfer, yurt dışından transfer ya da bir platformu saklamacıya transferler; bütün bunların hepsini içermektedir. Transferlerin tekliften tamamen çıkartılmasını öngörüyoruz” dedi.

Sektörden görüş alınmadı

BCTR Vergi, Muhasebe ve Denetim Çalışma Grubu Başkanı Tayfun İçten, yapılan düzenlemenin sektörle istişare edilmeden hazırlandığını ifade etti. İçten, getirilen düzenlemenin şu anda SPK’nın düzenlemeleri çerçevesinde organize olmaya çalışan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının alanının daraltılması ve yurt dışına ya da merkeziyetsiz platformlara kaçış endişesi yarattığını belirtti. Kripto piyasasında işlem hacminin önemli bölümünün çok düşük marjlarla gerçekleştiğini belirten İçten, “Yüzde 80-90’lara varan arbitraj işlemleri on binde 2–3 marjla yapılırken getirilen verginin bu işlemleri sürdürülemez hale getirebileceğini belirtti.