Kritik büyüme verisi için dikkat çeken tahmin! Gözler pazartesi gününde

GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) verisine ilişkin 1. çeyrek, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin beklenti anketi 14 ekonomistin katılımı ile sonuçlandı. Matriks Haber’in düzenlediği GSYH beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 2,7 büyümesini bekliyor.

2026 yılı büyüme beklentileri aşağı doğru revize edilirken, 2027 yılı büyüme öngörüleri korundu.

2025’in ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydedilmişti. GSYH üçüncü çeyrekte yüzde 3,8, dördüncü çeyrekte ise yüzde 3,4 artmıştı. Türkiye ekonomisi 2025 yıl genelinde ise yüzde 3,6 büyümüştü.

1. çeyrek GSYH için en yüksek ve en düşük tahminler bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 ve yüzde 0,1 artış, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 3,5 ve yüzde 1,5 artış oldu.

Ekonomistlerin 2026 geneli için medyan tahmini yüzde 3,3 büyüme yönünde oluştu. En yüksek tahmin yüzde 4, en düşük tahmin ise yüzde 2,5 seviyesinde oluştu. Bir önceki ankette 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 4 seviyesinde oluşmuştu.

Türkiye 2024 yılı genelinde yüzde 3,3, 2023 yılında ise yüzde 5 büyümüştü. En son çift haneli büyüme ise 2021’de yüzde 11 ile görülmüştü.

2027'de büyüme oranının artması bekleniyor

2027 yılında büyüme oranının bir miktar daha artması ve yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme için en yüksek tahmin veren ekonomist yüzde 5, en düşük beklenti ileten ekonomist ise yüzde 3,5 tahmininde bulundu. Bir önceki anket döneminde de 2027 yılı için tahminler yüzde 4,4 büyüme yönündeydi.

2026 yılına ilişkin 1. çeyrek GSYH verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.