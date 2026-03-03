Kritik eşik 13.800: Dr. Nuri Sevgen'den Borsa İstanbul için yıl sonu 20.000 puan öngörüsü

Borsa İstanbul’un güne satış baskısıyla başlamasını beklediğini ifade eden Dr. Sevgen, teknik analizinde 13.800 seviyesinin aşılması gereken çok önemli bir direnç olduğunu, bu seviye geçilmeden kalıcı bir yükselişten bahsetmenin mümkün olmadığını belirtti. Mart ayı sonuna kadar vergi ödemelerinin ve İran gerginliği gibi konjonktürel etkilerin piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edebileceğini öngören Dr. Sevgen, büyük bir dış şok yaşanmadığı sürece yıl sonu için 20.000 puan hedefini koruduğunu da sözlerine ekledi.

Enflasyon ve TCMB hamlelerinin piyasaya etkisi

Enflasyon ve Merkez Bankası'nın hamlelerine dair analizler paylaşan Dr. Sevgen, şubat ayı enflasyon beklentisinin aylık bazda %2,93, yıllıkta ise %31,5 civarında olduğunu hatırlattı. TCMB’nin mart ayı toplantısında faizleri pas geçmesinin genel bir beklenti olduğunu söyleyen Sevgen, bankanın dün haftalık repo ihalesi açmayarak fonlamayı üst banttan yapmasının örtülü bir faiz artışı etkisi yarattığını ve bu durumun kur üzerindeki baskıyı dengelediğini ifade etti. Ancak petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak motorine gelmesi muhtemel 5 ila 7 TL arasındaki zammın, Türkiye’nin dezenflasyon programını zora sokabileceği uyarısında bulundu.

İran gerginliği ve petrol arzındaki riskler

Küresel gündemin en sıcak maddesi olan İran gerginliğini harita üzerinden yorumlayan Dr. Sevgen, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması durumunda dünya petrol arzının %20 oranında azalabileceğine dikkat çekti. Bu senaryonun matematiksel olarak petrol fiyatlarını 140 ila 200 dolara taşıma riski barındırdığını, resmi bir kapatma açıklaması olmasa da artan sigorta maliyetlerinin fiyatları yukarı ittiğini belirtti. Dr. Sevgen, bu durumun özellikle petrol ithalatçısı olan Çin, Hindistan, Batı ülkeleri ve Türkiye üzerinde ciddi ekonomik baskı yaratabileceğini vurguladı.

Altın ve gümüşte kritik seviyeler

Emtia ve kripto para piyasalarını da değerlendiren Dr. Sevgen, ons altının 5.000-5.100 dolar bandı üzerinde tutunmasının kritik olduğunu ve 5.250 dolar seviyesinin ilk destek olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Gümüş tarafında ise petrol fiyatlarındaki artışın Çin'in üretim kapasitesini düşürebileceği endişesiyle negatif bir etkilenme görülebileceğini, 85,5 dolar seviyesinin altına sarkmaların alım fırsatı olarak görülebileceğini ifade etti.

Bitcoin’de kritik direnç ve yükseliş potansiyeli

Bitcoin cephesinde ise büyük bir sıkışma yaşandığını belirten Dr. Sevgen, kripto paranın 69.000 dolar üzerinde tutunmayı başarması halinde 80.000 ve 90.000 dolar seviyelerine doğru hızlı bir yükseliş potansiyeli taşıdığını öngördü.

ABD borsalarında oynaklık ve Nasdaq’taki düzeltme beklentisi

Son olarak ABD borsalarına yönelik beklentilerini paylaşan Dr. Sevgen, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi kurumlardan gelen "kırılganlık" uyarılarına katılarak özellikle Nasdaq tarafında bir düzeltme beklediğini ifade etti. Ancak 2008 yılındaki Lehman Brothers benzeri bir çöküş öngörmediğini, Trump’ın Kasım seçimleri öncesinde piyasalarda büyük bir düşüşe izin vermek istemeyeceğini belirtti. Dr. Sevgen, piyasalardaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceğini hatırlatarak analizini sonlandırdı.