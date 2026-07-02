Kritik gün: Memur ve emeklinin temmuz zammı yarın belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak zam oranlarını kesinleştirecek.

İlk beş aylık enflasyon verileri ise maaş artışlarının önemli bölümünü şimdiden garantiledi. Haziran ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zam oranları nihai şeklini alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 16,61 oranında zam kesinleşti

Yılın ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 16,61 arttı. Bu veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz zammı kapsamında şimdiden yüzde 16,61'lik artışı hak etmiş durumda. Nihai zam oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı verilecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, toplu sözleşme artışı ile enflasyon farkının birleşimiyle hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam alacak olan memurların maaşlarına, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşan kısmı da enflasyon farkı olarak eklenecek. İlk beş aylık enflasyon verileri dikkate alındığında, memur ve memur emeklileri için temmuz ayı zam oranı şimdiden yüzde 12,41 seviyesine ulaşmış bulunuyor.

Sosyal yardım ödemeleri de zamlanacak

Memur maaş katsayısındaki artış, yalnızca memur ve emeklilerin gelirlerini değil, sosyal yardım ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi sosyal destek ödemeleri de zamlanacak. Böylece temmuz ayında yapılacak artışlar, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısıyla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşı doğrudan etkileyecek.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne?

Öte yandan, TÜİK'in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri öncesinde 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçları da belli oldu. Ankete göre ekonomistlerin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.

Ankette ayrıca ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 29 olarak öngörüldü.