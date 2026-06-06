Kritik hafta: Yurt içi piyasaların gözü faiz kararında

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, ocak, mart ve nisan aylarının ardından yılın dördüncü faiz kararını perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuna açıklayacak.

Banka, nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

Jeopolitik riskler faiz indirimlerine fren yaptırdı

Bir önceki PPK toplantısında, ABD-İsrail-İran ekseninde tırmanan çatışmalar ve artan jeopolitik riskler küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikleri artırmıştı. Bu ortamda TCMB, birçok merkez bankasının benimsediği temkinli yaklaşıma paralel olarak faiz indirim döngüsüne ara vermiş ve politika faizini değiştirmemişti. Banka, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve dalgalanmaların enflasyon üzerindeki olası etkilerini yakından izlediğini vurgulayarak, ihtiyatlı para politikası duruşunu sürdüreceğinin sinyalini vermişti.

Gözler TCMB'ye çevrildi

Artan jeopolitik riskler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarına ilişkin beklentilerin daha sıkı bir para politikası yönünde şekillenmesine neden olurken, TCMB'nin atacağı adımlar piyasalar tarafından yakından izleniyor. Para Politikası Kurulu'nun, enflasyonun temel eğilimindeki gelişmeler ile ekonomik aktivitede gözlenen yavaşlama işaretlerini değerlendirerek, dezenflasyon hedefiyle uyumlu parasal sıkılık düzeyini koruyacak kararlar alması bekleniyor.

"Sıkılaştırma" mesajı masada

TCMB, önceki iletişimlerinde enflasyon görünümünde kalıcı ve belirgin bir bozulma riskinin ortaya çıkması halinde para politikası araçlarının daha sıkı kullanılabileceği mesajını vermişti. 11 Haziran’da yayımlanacak karar metninde ise küresel gelişmelerin oluşturduğu risklere karşı izlenecek yaklaşımın yanı sıra, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanacak politika çerçevesine ilişkin yeni ipuçlarının yer alması bekleniyor.