Kritik karar öncesi dolar, euro kaç lira?

Merkez Bankası PPK faiz kararını TSİ 14.00'da açıklayacak. Karar öncesi dolar euro fiyatları ne kadar oldu? Serbest piyasada 1 dolar kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu saatlerde 26,73 lira olan dolar/TL, sabah saatlerinde 26.93,50 liraya kadar çıktı. TSİ 11.04 itibariyle dolar/TL kuru 26.92,46 lira seviyesinde.

Euro ise, 30.09 lira seviyesinden piyasaların açılmasıyla 30.26 liraya kadar çıktı. Aynı saatlerde euro/TL 30.23,33 lira seviyesinde bulunuyor.