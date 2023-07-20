Kritik karar öncesi dolar, euro kaç lira?
Haftanın dördüncü iş günü Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar kaç lira oldu? 20 Temmuz 2023 gününün döviz fiyatları.
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Merkez Bankası PPK faiz kararını TSİ 14.00'da açıklayacak. Karar öncesi dolar euro fiyatları ne kadar oldu? Serbest piyasada 1 dolar kaç TL?
Piyasaların kapalı olduğu saatlerde 26,73 lira olan dolar/TL, sabah saatlerinde 26.93,50 liraya kadar çıktı. TSİ 11.04 itibariyle dolar/TL kuru 26.92,46 lira seviyesinde.
Euro ise, 30.09 lira seviyesinden piyasaların açılmasıyla 30.26 liraya kadar çıktı. Aynı saatlerde euro/TL 30.23,33 lira seviyesinde bulunuyor.