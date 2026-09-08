Kritik mineral için "özel yasa" çıkarılacak

MEHMET KAYA / ANKARA

Enerjide yenilenebilir enerji depolama kapasitesine işaret edilirken, kritik minerallerde yasal düzenleme yapılması öngörüldü. Gıdada organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılması, lojistik zincirin güçlenmesi sağlanacak. Teknolojik kapasitenin artırılması için her bir sektördüeki teknoloji geliştirme ve yerli üretimi artırma amacıyla eylem planları hazırlanacak.

OVP’de stratejik öncelikler arasına daha önce giren kritik teknolojiler, nadir metal ve mineraller ile enerji gıda farklı başlıklarda düzenlendi. Bunlar arasında dikkat çeken unsur Ekonomik Güvenlik ve Dayanıklılık başlığı açılması oldu. Bu başlıkta, enerji alanında aramaların artırılması ve depolama kapasitesinin artırılması eylem olarak plana girdi. 6 Eylül günü yapılan tanıtım basın toplantısında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, isim vermeden TPAO ve MTA’yı işaret ederek “enerji alanındaki kamu KİT’lerinin daha fazla arama yapması-küresel etkinliğinin artması” gerekliliğini vurguladı. Türkiye’nin deneme sayılabilecek üretimi tamamladığı kritik ve stratejik minerallerde özel bir yasa yapılması da plana girdi. Enerjide yerli kaynaklı yenilenebilir enerji üretimi ve depolanması ile nükleer enerji de plandaki yerini korudu.

Özel eylem planları

Sanayiye yönelik hem sanayi-imalat sanayii, hem de ekonomik güvenlik başlığında yer alan düzenlemelerde yeni eylem planları dikkat çekti. Ekonomik güvenlik başlığında, imalat sanayii, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde arz güvenliği için teknoloji geliştirme-üretimi destekleme amacına yönelik özel eylem planları hazırlanması kararlaştırıldı. Bu eylem planlarının Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonu ile yapılacağına işaret edildi.

Dar gelirliye evlilik desteği

Ekonomik güvenlik başlığına ailenin güçlendirilmesi, toplumsal dayanıklılığın artırılması başlığı da alındı. Bu kapsamda evlenecek gençlere desteğin genişletilmesi, dar gelirlilerin bundan daha fazla yararlanması için düzenleme de eylemler arasına girdi. Dar gelirliler, engelliler ve yeni evleneceklere sosyal konut yapımının hızlandırılması da planlandı.

OVP’ye, aileyi koruma yaklaşımı içinde verilen dersin “modeli” de değiştirilecek. OVP’ye, “Ailenin korunmasını sağlamaya yönelik ortaöğretim seviyesinde öğretim programı olarak uygulanmakta olan Türk Sosyal Hayatında Aile dersi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geliştirilecektir.” maddesi eklendi.

Ülkelerle ortaklık ve sivil alana yansıma

Savunma sanayiinde üretilen teknolojilerin ve çeşitli yetkinliklerin sivil alanda kullanımına yönelik olarak özel çalışma yapılması da plana girdi. Basın toplantısında da Cevdet Yılmaz bu alanda yaygın bir çalışma içine girileceğini vurgulamıştı. Planda, ”Savunma sanayii teknolojilerinin sivil alandaki uygulamalar ile etkileşiminin artırılması ve teknoloji yoğun sivil alımlarda yerli ve millî savunma sanayiinin yeteneklerinden istifade edilmesi teşvik edilecek, yerlilik oranının yükseltilmesi ve katma değerli ihracatın desteklenmesi sağlanacaktır” ifadesi yer aldı. Savunma harcamalarının artırılmasının öngörüldüğü OVP’nin tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu alanda yürütülen büyük projelerin başka ülkelerin de katılımıyla ortaklıklar kurulması yönünde adım atacaklarını da açıklamıştı.