“Krizlerden doğan yeni gerçekliğe uyum sağlama dönemindeyiz”

CEM ALİ ÇİNKILIÇ

Dünya ekonomisinin ve siyasetin önde gelen isimleri, 16. Boğaziçi Zirvesi için İstanbul’da bir araya geldi. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen ve bu yıl “Küresel Zorluklar; Yeni Gerçeklere Uyum” temasıyla gerçekleştirilen zirve, iki gün boyunca küresel ekonomideki dönüşüm, siyasi dengeler, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik ekseninde kritik başlıkları ele alacak. Zirvenin açılış konuşmasını yapan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, yaşadığımız çağın krizlerden doğan yeni bir gerçekliğe birlikte uyum sağlama dönemi olduğunu belirterek, Boğaziçi Zirvesi’nin sadece fikirlerin değil, ortak çözümlerin ve karşılıklı öğrenmenin bir platformu olarak gördüklerini kaydetti.

Bu yılki zirvede, 60’tan fazla ülkeden devlet ve hükümet yetkilileri, iş insanları ve düşünce liderleri yer alıyor. Organizasyonda 70 yabancı ve 50 yerli konuşmacı farklı alanlarda düzenlenecek panellerde küresel dönüşümleri, iş birliği fırsatlarını ve geleceğin ekonomik dinamiklerini tartışacak.

Farklı dillerde konuşsak da aynı geleceği paylaşıyoruz

Açılış konuşmasını yapan UİP Kurucusu Cengiz Özgencil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını okuduktan sonra zirvenin bu yılki temasına değinerek, küresel krizlerin aynı zamanda yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi. Özgencil konuşmasında şu ifadeleri kullandı, “Yaşadığımız çağ krizlerle tanımlanan bir dönem değil. Aksine, bu krizlerden doğan yeni bir gerçekliğe birlikte uyum sağlama dönemidir. Teknolojik, ekonomik, çevresel ve toplumsal dönüşümler birbirine geçmiş durumda. Bu zirveyi sadece fikirlerin değil, ortak çözümlerin ve karşılıklı öğrenmenin bir platformu olarak görüyoruz. Bugün 60’tan fazla ülkeden devlet adamları, diplomatlar, akademisyenler ve iş dünyası liderleriyle bir aradayız. Bu çeşitlilik Boğaziçi Zirvesi’nin en büyük gücüdür. Farklı dillerde konuşsak da aynı geleceği paylaşıyoruz. Küresel zorluklara karşı en güçlü yanıt, diyalog ve iş birliğidir.”

Zirve kapsamında iki gün boyunca “Zekâ Çağı: Güç, Etik ve İnsanlığın Geleceği”, “Bolluğun Ötesinde: Dayanıklı Bir Gelecek İçin Tarımı Yeniden Düşünmek”, “Enerji, Finans ve Yönetişim” ile “Cam Tavanı Kırmak: Kadın Liderliğin Yükselişi” gibi paneller düzenlenecek. Özgencil, kadınların ve gençlerin küresel dönüşümdeki rolüne özel vurgu yaparak, “Kadın liderliğin yükselişi” ve “Genç Zihinsel Dijital Rotayı Belirliyor” oturumlarının, geleceğin şekillenmesinde farklı bakış açılarını öne çıkaracağını ifade etti. Yapay zekâdan iklim krizine, finansal dijitalleşmeden güvenirlik ve toplumsal eşitsizliklere kadar uzanan her başlık, insanlığın aynı anda hem büyük bir sınavdan geçtiği hem de benzersiz fırsatlarla karşı karşıya olduğu alanlar olduğunu vurgulayan Özgencil, “Bizler bu dönüşümün edilgen izleyicileri değil etik ve adil sürdürülebilir bir geleceğin inşaatçıları olmak durumundayız. Türkiye coğrafi ve kültürel konumuyla bu diyaloğun tam merkezinde yer alıyor. Asya ile Avrupa’yı, Afrika ile Avrasya’yı buluşturan bu topraklarda her yıl olduğu gibi köprü kurmaya devam ediyoruz” dedi.

“Yapay zeka alanında çok ciddi gelişmeler yaşanıyor”

UİP Onursal Başkanı Dr. Talal Abu-Ghazaleh, dünyanın zor günlerden geçtiğini belirterek, karşı karşıya kalınan temel zorluklardan bahsetti. Bunlardan ilkinin iklim konusu olduğunu belirten Abu-Ghazaleh, bu konuya ilk kez 1999 yılında dikkat çektiklerini ve dünyanın devamlılığı için mutlaka bu konuda önlemler alınması gerektiğini söyledi. İkinci konunun Birleşmiş Milletler’in artık paralize olması ve devre dışı kalması olduğunu kaydeden Abu-Ghazaleh, BM’nin mutlaka kendi içerisinde reformlar yapması gerektiğini iletti. Üçüncü problemin ABD ile Çin arasında yaşananlar olduğunu ve Tayvan ve Güney Çin Denizi’nde üzerindeki tartışmaların çok önemli bir problem olduğunun altını çizen Abu-Ghazaleh, dünyadaki bir diğer meydan okumanın da bilgi devriminin sonuçları üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. Yaşanan dijitalleşmeyle birlikte karşımıza yapay zekanın çıktığını söyleyen Abu-Ghazaleh, “Bu alanda çok ciddi gelişlemeler yaşanıyor ve bilgisayar programları giderek daha akıllı hale geliyor. Makineler, makinelerin arkasındaki beyinlerden daha da zeki ve akıllı hale gelmeye başlıyor. Şu anda uzmanlar bilgisayarların ya da yapay zekanın dünyanın yöneticisi olmasını engellemeye çalışıyorlar. İnsanlar yapay zekanın çalışanları olmasın diye uğraşıyorlar, Bu şaka değil, gerçek” dedi.

“İş birliği olanaklarına katkı sağlayacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye gönderdiği mesajında, Boğaziçi Zirvesi’nin küresel iş birliği açısından önemine vurgu yaptı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Küresel zorluklar, yeni gerçeklere uyum ana temasıyla düzenlediğiniz, tüm dünyadan siyasi temsilcileri, iş insanlarını, yeni girişimcileri, ekonomik teşekkülleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğiniz zirvenin; stratejik iş birlikleri ve sonuç odaklı fırsatları değerlendirmeye, yeni imkanlar üretip iş birliği olanaklarına katkı sağlayacağına inanıyorum. 16. Boğaziçi Zirvesi’nin verimli geçmesini temenni ediyor, başta Uluslararası İşbirliği Platformu olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kıymetli misafirlerinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”