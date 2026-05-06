Krizlere karşı tek kalkan: Yerli üretim

Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD, İran ve İsrail merkezli gerilimler, küresel tedarik zincirini ve enerji yollarını tehdit ederken; Topçu Holding Genel Müdürü Başar Demircan, Türkiye’nin bu tür jeopolitik fırtınalardan korunabilmesinin tek yolunun "tam bağımsız yerli üretim" olduğunu vurguladı. Demircan, sanayinin omurgası olarak nitelendirilen makine üretiminin Türkiye’nin milli güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti.

"Savaşlar fabrikalarda kazanılıyor"

Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde ithalata dayalı büyüme modellerinin kırılganlaştığını belirten Başar Demircan, şunları söyledi:

"İran, ABD ve İsrail hattındaki gerilimler bize bir kez daha gösterdi ki; kendi teknolojisini üretemeyen ülkeler, kriz anlarında dış dünyaya bağımlı kalıyor. Bugün Türkiye’nin savunma sanayisinden otomotive, enerjiden beyaz eşyaya kadar her alanda yakaladığı ivmenin devamlılığı kendi makinelerini üretmesinden geçiyor. Yerli makine üretmek sadece bir ticaret tercihi değil; diğer tüm sanayilerimizin gücünü dünyaya ilan eden stratejik bir duruştur."

“Dışa bağımlılığı azaltıyoruz”

Ozco’nun CNC dik işleme merkezlerinden şerit testerelere kadar geniş bir ürün gamıyla Türk sanayisinin hizmetinde olduğunu hatırlatan Demircan, dışa bağımlılığı azaltan bir yapıda olduklarına dikkat çekti. CNC tezgahların sanayiyi besleyerek çarpan etkisi yarattığını vurgulayan Demircan, “Ürettiğimiz her CNC tezgâhı veya üniversal makine, aslında başka bir Türk fabrikasının üretim kapasitesini güvence altına alıyor. Eğer bir Türk sanayicisi, Ozco’nun yerli teknolojisiyle üretim yapıyorsa, küresel ambargolardan, lojistik krizlerinden veya kur dalgalanmalarından daha az etkileniyor. Yerli makinelerle sanayimizin sürekliliğini sağlıyoruz” dedi. Başar Demircan, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolarlık takım tezgâhı pazarının büyük kısmının hala ithalatla karşılandığını hatırlatarak, Ozco’nun hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Amacımız, sermayenin Türkiye’de kalmasını sağlamak. Yanı sıra, fabrikalarımızı yerli mühendislik ve milli üretim gücüyle donatmak ve onların siyasi krizlerden etkilenmemesini sağlamak.”