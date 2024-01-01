Kronik hale gelen ara eleman sorunu için 7 maddeli teşvik önerileri

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün kronik hale gelen ara eleman sorununun çözümü için meslek lisesi ve teknik lise mezunu gençlerin istihdamını daha cazip hale getirecek önerilerde bulundu. Toplam 7 maddeden oluşan öneriler arasında, prim indirimi, çalışılan her yıl için 3 ay yıpranma payı, vergi indirimi gibi unsurlar yer alıyor.

Yaptığı yazılı açıklamada bu gençleri çalışma hayatına sokacak teşvik ve kolaylıkların, reel sektörün ara eleman sorununun giderilmesinde etkili olacağını belirten Baran, ara eleman ihtiyacının özellikle pandemi sonrasında arttığını kaydetti.

Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya ve özellikle hizmet sektörü de olmak üzere hemen her sektörde ara eleman sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

“Tek seçeneğin üniversite olduğu algısı yıkılmalı”

Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitimde son yıllarda önemli mesafeler kaydettiğini ifade eden Gürsel Baran, “Mesleki ve teknik eğitim almış ara eleman olarak adlandırılan iş gücü reel sektörün kalbi durumunda. Oysa gençler ve aileler iyi bir iş bulmak için tek seçeneğin üniversite okumak olduğunu düşünüyor. Öncelikle bu algıyı yıkmalıyız” dedi.

Üniversitelerden her yıl mezun olan yüzbinlerce gencin aradığı işi bulamadığı gibi, işverenlerin de aradığı elemanı bulamadığına dikkat çeken Baran, “İyi şartlarda bir iş bulmaya giden yolun mesleki eğitimden geçtiğini anlatmalı, mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz. Ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine verilecek teşviklerin, reel sektörün kronik hale dönüşen ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Meslekliye teşvik, ara eleman sorununun aşılmasında güçlü bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Baran’ın önerileri şunlar:

- Bedelli askerlikte ücret muafiyeti,

- Sigorta primlerinin yüzde 50’ye kadar olan bölümünün devlet tarafından karşılanması,

- Sağlık giderlerinde katkı payında yüzde 50’ye varan oranlarda indirim,

- Asgari ücretten yüzde 50 daha az vergi,

- Her yıl için 3 ay yıpranma hakkı,

- Bireysel emeklilik için yüzde 50 indirim,

- Araç sigorta ve kasko bedellerinde yüzde 50 indirim sağlanması.