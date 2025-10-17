Kruvaziyer turizminde rekor: Türkiye limanları 2013’ten bu yana en fazla yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; ocak- eylül döneminde limanlara 1075 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle 1 milyon 710 bin 454 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde 19 limana demirleyen gemilerde, ocakta 32 bin 686, şubatta 29 bin 826, martta 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta 232 bin 778, haziranda 293 bin 766, temmuzda 326 bin 450, ağustosta 357 bin 646, eylülde 294 bin 56 yolcu taşındı.

Yıllara göre eylül ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle

Kruvaziyer turizminde bu yıl, 2015'ten sonra en fazla yolcu taşınan eylül ayı oldu. Yıllara göre eylül ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle: "2024'te 273 bin 814, 2023'te 190 bin 593, 2022'de 159 bin 232, 2021'de 7 bin 865, 2019'da 38 bin 418, 2018'de 35 bin 207, 2017'de 53 bin 870, 2016'da 83 bin 947, 2015'te 297 bin 389, 2014'te 283 bin 657, 2013'te 324 bin 275, 2012'de 304 bin 194, 2011'de 337 bin 668."

Bu yıl ocak- eylül döneminde limanlara gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "Alanya 14 kruvaziyerle 15 bin 558 yolcu, Amasra 24 kruvaziyerle 22 bin 875 yolcu, Antalya 9 kruvaziyerle 10 bin 8 yolcu, Bodrum 96 kruvaziyerle 117 bin 985 yolcu, Bozcaada 10 kruvaziyerle 4 bin 870 yolcu, Çanakkale 28 kruvaziyerle 16 bin 107 yolcu, Çeşme 60 kruvaziyerle 45 bin 863 yolcu, Datça 1 kruvaziyerle 106 yolcu, Dikili 19 kruvaziyerle 4 bin 248 yolcu, Fethiye 5 kruvaziyerle 611 yolcu, Göcek 6 kruvaziyerle 752 yolcu, İstanbul 207 kruvaziyerle 495 bin 186 yolcu, İzmir 31 kruvaziyerle 56 bin 359 yolcu, Kaş 8 kruvaziyerle 15 bin 405 yolcu, Kuşadası 493 kruvaziyerle 825 bin 647 yolcu, Marmaris 30 kruvaziyerle 45 bin 364 yolcu, Samsun 17 kruvaziyerle 16 bin 740 yolcu, Sinop 1 kruvaziyerle 1076 yolcu, Trabzon 16 kruvaziyerle 15 bin 694 yolcu."

2013'ten sonra ilk defa 1 milyon 700 bin yolcu sayısı aşıldı

Kruvaziyer turizmi verilerinin kaydedildiği 2011 yılı ve sonrasındaki ocak- eylül döneminde 2013'ten sonra ilk defa 1 milyon 700 bin yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak- eylül dönemi yolcu sayısı şöyle oldu:

"2011'de 1 milyon 681 bin 996, 2012'de 1 milyon 621 bin 324, 2013'te 1 milyon 726 bin 668, 2014'te 1 milyon 360 bin 669, 2015'te 1 milyon 524 bin 7, 2016'da 528 bin 374, 2017'de 267 bin 84, 2018'de 190 bin 156, 2019'da 230 bin 940, 2020'de 1824, 2021'de 25 bin 80, 2022'de 711 bin 813, 2023'te 1 milyon 97 bin 175, 2024'te 1 milyon 470 bin 431, 2025'te 1 milyon 710 bin 454."