KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

KOCAELİ / EKONOMİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında cari denge 7 milyar 933 milyon dolar açık verdi. Açıkta ana etken dış ticaret açığındaki artış oldu. Bununla birlikte turizm gelirlerinin katkısının da geçen yılın gerisinde kaldığını görüyoruz. Mayıs ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre 1.7 milyar dolar artarak 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesinin katkısı ise 3.8 milyar dolar oldu. Bu kalemde de geçen yıla göre 79 milyon dolarlık gerileme var. Bu gelişmelerle, yıllık cari açık mayıs itibariyle 59 milyar 961 milyon dolara yükseldi” dedi.

Cari açıkta gerileme

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu haziran ayında dış ticaret açığında gerileme olduğunu söyleyerek, “Haziranda dış ticaret açığındaki gerileme cari açığa yansıyacaktır. Turizm gelirlerinin de katkısıyla yıllık cari açıkta gerileme görebiliriz” ifadelerini kullandı.