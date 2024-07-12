KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Ekonomi - Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Mayıs ayında cari denge 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Bu veriyle birlikte yıllık açık 25 milyar 191 milyon dolara geriledi. Yıllık açıkta gerçekleşen 6.5 milyar dolar iyileşmede, dış ticaret açığındaki gerileme ile hizmet gelirlerinin katkısının etkisini görüyoruz. Mayıs ayında tarihi rekor ihracat ve ithalatın da gerilemesiyle dış ticaret açığı bir önceki yıla göre 6.3 milyar dolar gerileyerek 4.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise mayısta 4.7 milyar dolar oldu. Bu kalem geçen yılın aynı ayının 737 milyon dolar üzerinde” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 21.4 arttığını söyleyerek, dış ticaret açığındaki yükselişin cari açığa yansıyabileceğini ancak turizm gelirlerinin katkısının da açığı sınırlayan bir gelişme olacağını ifade etti.