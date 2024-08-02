KSO Başkanı Zeytinoğlu dış ticaret verilerini değerlendirdi

Ekonomi-Kocaeli

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız 22 milyar 512 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artış oranı yüzde 13.8 oldu. Bu ihracat rakamının temmuz ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu memnuniyetle görüyoruz.” dedi. Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerindeki artışın ihracat rekabetimizi arttırdığını söyleyen Zeytinoğlu, “Başta en büyük ticaret partnerimiz Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla aylık bazda 25-26 milyar dolar ihracat seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden; Almanya ile yüzde 4.8, İngiltere ile yüzde 61.1, ABD ile yüzde 32.5, Irak ile yüzde 8.6, İtalya ile yüzde 2.9’luk artışlar olduğunu söyledi. Temmuz ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ithalat 29 milyar 747 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9’luk gerileme var. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 7.4’lük, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 9.2’lik, tüketim malları ithalatında yüzde 3.1’lik gerileme olduğunu görüyoruz. Üretim ve yatırıma yönelik kalemlerde artış olmasını beklerken, tüketim malları ithalatındaki gerilemeyi dış ticaret açığının azaltılması noktasında olumlu buluyoruz.” dedi.