KSO Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Ekonomi-Kocaeli

T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre Temmuz ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 75.9 ile Haziran ayına göre 0.4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1.2 puan geriledi. Oda olarak her ay düzenli açıkladığımız Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise Temmuz’da yüzde 71.6 ile geçen yılın aynı ayına göre 0.1 puan arttı, Haziran ayına göre 0.2 puan geriledi. ” dedi.

Firmaların Ağustos ayı iç ve dış piyasadaki beklentileri

“Temmuz ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının yüzde 43’ü kapasite kullanım oranlarının bir önceki aya göre arttığını, yüzde 57’si azaldığını bildirmiştir” diyen Zeytinoğlu, firmaların ağustos ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıkladı. Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 8’i Ağustos ayında iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 36’sı azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 56’sında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların yüzde 11’i dış siparişlerinin Ağustos ayında arttığını belirtirken, yüzde 25’i azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64’ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” dedi.