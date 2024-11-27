KSO ve KOTO başkanlarından asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette yeni yıl zammı görüşmelerinin başlamasına az bir zaman kala vatandaşın gözü kulağı komisyondan çıkacak rakama odaklandı. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başlayacak.

Zeytinoğlu: Çalışan mutlu olduğu zaman zaten gerisi bir şekilde daha kolay ilerliyo

Çağdaş Kocaeli'nin haberine göre Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu asgari ücret zammına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Biz çalışan arkadaşlarımızın mağdur olmasını asla istemeyiz. Önümüzdeki ay asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Umarım asgari ücret tespit komisyonundan vatandaşları mağdur etmeyecek bir rakam çıkar. Bizim işçilerimiz çalışanlarımız mutlu olmak zorunda. Çalışan mutlu olduğu zaman zaten gerisi bir şekilde daha kolay ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Bulut: Temennimiz her iki tarafında enflasyona ezilmemesi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede hem vatandaşın hem esnafın hem de iş insanlarının gözetilerek ortaya bir ortak bir rakam çıkartılması gerektiğini vurgulayarak, “Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak olan zamda vatandaşın, esnafın ve iş insanlarının gözetilerek yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bir rakam veremiyoruz biz doğal olarak ama temennimiz her iki tarafında enflasyona ezilmemesi.Yıl sonuna kadar oluşabilecek enflayon rakamları düşünülmeli bu zam artışında umarım her taraf için hayırlısı olur” şeklinde konuştu.