KSO’da 32'nci Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

ADEM ADIGÜZEL

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından çevre bilincinin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretim anlayışının desteklenmesi ve sanayide çevreye duyarlı uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 32’ncisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Kocaeli iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği törende çevre yönetimi, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik alanlarında örnek çalışmalar gerçekleştiren firmalar ödüllendirildi. Çevre alanındaki başarılı uygulamalarıyla öne çıkan firmaların ödüllendirildiği organizasyonda, yarışmanın en büyük ödülü olan Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülü’nün sahibi Türk Henkel oldu.

Tönenlerin açılış konuşmasında çevre ve sürdürülebilirliğin sanayi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini belirterek, bu etkinin azaltılmasına yönelik çevresel altyapı yatırımlarının artırıldığını ifade etti. Sanayiciler olarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan öncü uygulamaları desteklediklerini vurgulayan Zeytinoğlu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi, Türkiye’nin en büyük çevre projesidir” dedi. Kocaeli’nin sanayide gri su kullanımında da öncü bir kent olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, su kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılından bu yana evsel atıksu arıtma tesislerinden elde edilen gri suyu sanayide proses suyu ve yeşil alan sulamalarında kullanılabilecek hale getirdiğini söyledi. İSU’nun önemli bir gri su üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Zeytinoğlu, mevcut altyapı eksiklikleri nedeniyle bu kapasitenin sanayiciler tarafından yeterince kullanılamadığını, söz konusu altyapı yatırımları için finansmana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu yıl çevre ödüllerine başvuran firmalara gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde gri su kullanımının yaygınlaşmaya başladığını gözlemlediklerini aktaran Zeytinoğlu, bu uygulamaların daha da artması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

“İklim değişikliğini iliklerimize kadar hissediyoruz”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, çevre ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekerek, iklim değişikliğinin etkilerinin artık günlük yaşamda çok daha belirgin şekilde hissedildiğini söyledi. Aktaş, “Bugün iklim değişikliğini iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu nedenle çevre konusunda alınacak tedbirler ve sürdürülebilir üretim anlayışı her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Özellikle sanayinin yoğun olduğu Kocaeli gibi kentlerde çevre alanında gerçekleştirilen çalışmaların etkisi çok daha yüksek" dedi.

“Sanayinin su ihtiyacının %90’ını geri kazanılmış suyla karşılamak mümkün”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, konuşmasında iklim değişikliği ve su yönetiminin önemine dikkat çekerek, Kocaeli’nin geri kazanılmış su kullanımında Türkiye’nin öncü kentlerinden biri olduğunu söyledi. Büyükakın, sanayide geri kazanılmış su kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, Kocaeli sanayisinin yaklaşık 45 milyon metreküp su tükettiğini söyledi. Bu miktarın tamamının gri su ile karşılanmasının mümkün olmadığını belirten Büyükakın, “Ancak sanayinin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını geri kazanılmış suyla karşılamak mümkün” ifadelerini kullandı.

Kocaeli’nin su yönetiminde Türkiye’nin en başarılı illerinden biri olduğunu belirten Büyükakın, “Kayıp-kaçak oranlarının en iyi olduğu il Kocaeli. İl genelinde bu oran yüzde 22 seviyesinde. Kocaeli’de yılda yaklaşık 200 milyon metreküp su tüketiliyor. Bunun yaklaşık 45 milyon metreküpünü sanayi, kalan bölümünü ise şehir kullanıyor. Kayıp-kaçak oranında sağlayacağımız her iyileşme milyonlarca metreküplük su tasarrufu anlamına geliyor. Suyun daha verimli kullanılması artık tercih değil zorunluluktur” dedi.

Yıldızlar ödüllerini aldı

● Ürün Teşvik Ödülü: Bekaert Çelik Kord San. Ve Tic. A.Ş. – Kartepe Şubesi

● Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Karma Sektör Çevre Ödülü: Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. Sapanca Şubesi

● Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Ana Sanayi Çevre Ödülü: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – Kocaeli Fabrikaları

● Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Çevre Ödülü: Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş. Gebze 2 Şubesi