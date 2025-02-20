KSO/Zeytinoğlu: İhracat pazarlarını kaybediyoruz!

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Şubat ayı Meclis toplantısında konuşan Başkan Ayhan Zeytinoğlu enflasyonla mücadelede kullanılan sabit kur politikasının sürdürülebilir olmadığını belirtti. Ayhan Zeytinoğlu, “Sabit döviz kuru politikası ihracat ve üretim üzerinde olumsuz etkiler yarattı ve ihracat pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Bu pazarları geri almak da mümkün olmuyor” dedi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede kurun baskılanmasının kabul edilebilir olduğunu ve bu mücadeleye saygı duyduklarını, buna karşın söz konusu politikanın sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti.

Zeytinoğlu; sabit döviz kuru politikasının ihracat ve üretim üzerinde bozucu etkiler yarattığının altını çizerek, “Sabit döviz kuru politikası ihracat ve üretim üzerinde olumsuz etkiler yarattı ve ihracat pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Bu pazarları geri almak da çok mümkün olmuyor” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin yabancı sermaye çekmek için üretimde yeni bir yatırım iklimi oluşturması gerektiğini kaydeden Zeytinoğlu, döviz dengesinin sağlanması için 2006- 2007 yıllarında olduğu gibi reformlar yapılması gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonla mücadelenin zaman alacağının görüldüğüne vurgu yapan Zeytinoğlu; bunun da reel sektörün rekabet gücünü düşüren bir başka gelişme olduğunu kaydetti.

Rekabetçi kurun, içerde üretilebilme imkanı olan ürünlerin üretilmesini yönlendirerek tüketim malları ithalat talebinde yavaşlamayı sağlayacağına dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu rekabetçi kurun cari açığın azaltılması noktasında da destek olacağını ifade ederek “Kur artışı ile enflasyon arasındaki makasın daralmasını, artış hızının paralel ilerlemesini bekliyor, enflasyon hedeflerine yaklaştıktan sonra kurun bize destek oluyor olmasını temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu ihracatçının kur beklentisinin en az 42, 8 TL seviyelerinde olduğunu da sözlerine ekledi. Enflasyonun direncinin kırılması için kayıt dışı ekonominin hızla kayda alınmasının gerekli olduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu son aylarda artış eğiliminde olan dış ticaret açığının seyrinin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.