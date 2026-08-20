KSO/Zeytinoğlu: Sanayimizin rekabetini koruyacak politikaları güçlendirmeliyiz

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası’nın ağustos ayı meclis toplantısında sanayinin afetlere karşı hazırlığı, küresel ticaretteki korumacı politikalar ve Avrupa’nın iklim politikalarının ihracata etkileri ele alındı. Toplantıda Türkiye’nin değişen küresel ekonomik dengelerdeki konumu değerlendirilirken, sanayicilerin gelecekteki pazarları bugünden belirlemesinin ve rekabet gücünü artıracak adımlar atmasının önemine dikkat çekildi.

Sanayi kuruluşlarının afetlere karşı hazırlıklı olmasının önemine dikkat çeken Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi kuruluşlarımızın afetlere karşı hazırlıklı olması büyük önem taşıyor. Sanayi tesisleri ile AFAD arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz APELL Telsiz Sistemi de bu hazırlığın önemli bir parçası. Valilik koordinasyonunda İl AFAD Müdürlüğü ile Kocaeli Sanayi Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yenilenen Özel Tehlike Kanalı Telsiz Sistemi’ne 36 firma ve OSB’nin entegrasyonunu tamamladık. Eski analog sistemi 14 Ağustos itibarıyla kapattık, yeni dijital sistem üzerinden telsiz çevrimlerini başlattık” ifadelerini kullandı.

Küresel ticarette korumacı politikaların güçlendiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, “ABD’nin Türkiye menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 12,5 ilave gümrük vergisi, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ek maliyet oluşturacak. Avrupa Birliği de sanayisini küresel kapasite fazlası ve düşük fiyatlı ithalata karşı korumaya yönelik adımlar atıyor. Türkiye’nin de sanayimizin rekabet gücünü koruyacak politikaları güçlendirmesi gerekiyor. Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Sistemi’ne ilişkin revizyon çalışmalarını Türk ihracatçıları açısından yakından takip etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“İklim değişikliği, Avrupa ekonomisi açısından yeni bir kırılganlık alanı oluşturuyor”

Avrupa’nın karbonsuzlaşma politikalarının, Türkiye’nin ihracat maliyetleri üzerinde etkili olacağını belirten Zeytinoğlu, “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması da sanayicilerimiz açısından yeni maliyetler oluşturabilir. İklim değişikliği, Avrupa ekonomisi açısından yeni bir kırılganlık alanı oluşturuyor. Avrupa’daki sıcaklık artışları, kuraklık, orman yangınları ve nehir taşımacılığındaki kapasite kayıpları sanayi üretimini etkileyebilir. Yaşanan gelişmeler, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir konu olmadığını, aynı zamanda sanayinin rekabet gücünün önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor” diye konuştu.

“Sanayiciler olarak kısa vadeli gelişmelerin ötesine bakmalıyız”

Sanayicilerin kısa vadeli gelişmelerin ötesine bakmaları gerektiğini ifade eden DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Steven Young, “20-30-40 sene sonrasını şimdiden görmeliyiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ekonomik makas giderek kapanıyor. Türkiye’nin gelecek yıllarda oluşacak yeni ekonomik dengelere bugünden hazırlanması gerekiyor” dedi.

“2050’de gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri geride bırakabilir”

Young, “Gelişmiş ülkelerin ekonomik büyüklüğü 2010 yılında 43 trilyon dolar seviyesindeyken, gelişmekte olan ülkeler 23 trilyon dolarda kalıyordu. 2025 yılına geldiğimizde gelişmiş ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 69 trilyon dolara, gelişmekte olan ülkelerin ise 48 trilyon dolara ulaştı. Aradaki farkın belirgin biçimde kapandığını görüyoruz. Bu eğilim devam ederse 2050’ye giden süreçte gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri geride bırakabilir” diye konuştu.

“Gelecekte üreteceğimiz ürünlere hangi pazarların ihtiyaç duyacağını belirlemeliyiz”

Young, “Türkiye’nin ihracatında Avrupa’nın önemli bir ağırlığı var. Komşu ülkelerle daha fazla ticaret yapmak ekonomik açıdan doğal. Ancak ihracat stratejimizi bununla sınırlı tutmamalıyız. Gelecekte üreteceğimiz ürün ve hizmetlere hangi pazarların ihtiyaç duyacağını şimdiden belirlemeliyiz. Afrika ve Asya bakmamız gereken kıtalardan biri. Avrupa’daki mevcut pazarımızı korurken bunun üzerine yeni pazarlar inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Young, “50 yıl sonra dünyanın üç büyüğü Çin, Hindistan ve ABD olacak. Avrupa ülkelerinin ilk 10’daki ağırlığı ise ciddi biçimde azalacak. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü de gelecekte üç kattan fazla artabilir. Türkiye’nin kazananlar tarafında yer alma potansiyeli bulunuyor. Büyük sermaye her zaman nereye gideceğini araştırır. Yalnızca uygun maliyet değil, iyi eğitim sistemi ve nitelikli iş gücü de arar. Türkiye’nin gelecekteki rekabet gücünü artırabilmesi için insan kaynağı, eğitim ve diğer yapısal alanlara odaklanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye yeni küresel ekonomik dengelere hazırlanmalı”

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin küresel ekonomide değişen üretim ve ticaret merkezlerini yakından takip ederek yeni fırsat alanlarına yönelmesi gerektiği vurgulandı. Sanayinin uzun vadeli rekabet gücünü koruyabilmesi için ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretime yönelik yatırımların artırılmasının önem taşıdığı ifade edildi. Değişen küresel koşullara uyum sağlayacak güçlü ve dirençli bir sanayi yapısının oluşturulmasının, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki konumunu güçlendireceğine dikkat çekildi.