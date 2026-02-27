KTO/Gülsoy: Enflasyon düşerken üretim çarklarını yavaşlatmamalıyız

HİLAL SÖNMEZ

Kayseri Ticaret Odası (KTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomideki dönüşüme dikkat çekerek, “Dünya ekonomisi artık bildiğimiz o güvenli limanlardan hızla uzaklaşıyor. Ticaretin baskı altına alındığı, kaynak rekabetinin sertleştiği ve bölgesel dengelerin kökten sarsıldığı yeni ve oldukça zorlu bir dönemin ortasındayız. Eski ezberler artık bozuldu; yerini belirsizliğe ve stratejik hamlelere bıraktı. Yapay zeka artık sadece bir yazılım değil, ekonominin ve ulusal güvenliğin yeni cephesidir. Küresel su krizi ve iklim şokları ise artık sadece çevrecilerin değil, sanayicinin doğrudan ekonomik iflas riskidir. Bu dönüşümün yakıtı olan kritik mineraller ve enerji güvenliği üzerindeki kavga ise dünyayı çok kutuplu, sert bir rekabet alanına çeviriyor. Dünya artık ticaret korumacılığına yöneliyor. Serbest ticaretin yerini gümrük duvarları alıyor. Bu tablo bize şunu söylüyor: Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, dijitalleşmeyi sadece konuşmakla kalmayıp hayatın içine sokmak ve dayanıklılığımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak bu dönüşümün sadece izleyicisi değil, oyun kurucularından biri olma iradesini hep birlikte göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

“Fiyat istikrarı ile üretim sürdürülebilirliği arasındaki çizgiyi korumalıyız”

16 Ocak’ta yürürlüğe giren “Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı” ile ilgili de açıklama yapan Gülsoy, “Marmara’nın deprem yükünü hafifletecek bu planla; Kayseri, Aksaray, Konya, Niğde ve Yozgat gibi illerimiz Türkiye’nin yeni ekonomik kalbi oluyor. Tam 59 bin hektarlık bir alandan bahsediyoruz; bu, mevcut OSB’lerimizin 16 katı büyüklüğünde devasa bir yatırım sahası. Bu proje ile 1960’lardan bu yana devam eden iç göç duracak, Anadolu’nun evlatları kendi topraklarında iş sahibi olacak” diye konuştu.

Ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini desteklediklerini ancak üretimin aksatılmaması gerektiğini de vurgulayan Gülsoy, “Merkez Bankası’nın yüzde 16’lık yılsonu hedefini korumasını kararlılık göstergesi olarak görüyoruz. Ancak şu hassas dengenin altını çizmek zorundayım: Enflasyonu düşürürken üretimin çarklarını yavaşlatmamalıyız. Fiyat istikrarı ile üretim sürdürülebilirliği arasındaki o ince çizgiyi korumak zorundayız. BDDK’nın kredi kartı kısıtlamalarını anlıyoruz ancak bunun küçük işletmeler ve iç talep üzerindeki baskısı dikkatle izlenmelidir” dedi.

“Vize sorunu haksız engel oluşturuyor”

Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin bel kemiğini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisinin oluşturduğunu da dile getiren Gülsoy, “Bugün Türk iş dünyasının küresel rekabet gücü önündeki en haksız engel vize sorunu. Bu sadece bir seyahat özgürlüğü meselesi değil; ticaretin akışını bozan teknik bir engel. AB ile müzakere sürecinin yeniden canlanmasını memnuniyetle karşılıyor ancak artık laf değil, somut adımlar beklediğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz” diye konuştu.