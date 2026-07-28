KTO/Gülsoy: Girişimcilik ve ihracat odaklı küresel bir sistem oluşturduk

HİLAL SÖNMEZ

Sonbaharda gerçekleşmesi planlanan oda seçimleri öncesi EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Başkan Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası'nın vizyonunu üyesini dünyaya açan oda anlayışı üzerine kurduklarını ifade ederek, "Kayseri Ticaret Odası'nı uluslararası çalışan bir oda haline getirdik. Üyelerimizin yalnızca yerel pazarda değil, küresel pazarlarda da güçlü oyuncular olması için çalışıyoruz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizi sürekli geliştiriyor, iş insanlarımızı yeni pazarlarla buluşturuyoruz" dedi.

AB destekli projelerle yeni ticaret köprüleri

Odanın uluslararasılaşma stratejisinin önemli ayaklarından birini Avrupa Birliği destekli projeler oluşturuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi (KAGUTİM) ile girişimcilik ve ihracat odaklı yeni bir ekosistem oluşturuldu. Proje kapsamında 350 metrekarelik ortak çalışma alanı ve dijital eğitim altyapısı kurulurken, yüzlerce girişimciye eğitim ve mentorluk desteği verildi. Yaklaşık 10 milyon liralık ticaret hacmi oluşturulan projede 28 ülkenin ticaret odasıyla temas sağlanırken, 526 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Gülsoy, "KAGUTİM yalnızca tamamlanmış bir proje değil, bugün üyelerimize aktif hizmet veren yaşayan bir merkezdir. Uluslararası iş birliklerini sürekli geliştiren bir yapı oluşturduk" diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası'nın yürüttüğü en dikkat çekici çalışmalardan biri de Avrupa Birliği destekli DigiConnect Projesi oldu. TOBB ve Eurochambres koordinasyonunda yürütülen projede Kayseri Ticaret Odası, Çekya Ticaret Odası ile Belçika Flaman Brabant Ticaret Odası ortaklığında uluslararası iş birliği modeli geliştirdi. Projenin temel hedefinin KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırırken Avrupa tedarik zincirlerine doğrudan erişimini sağlamak olduğunu belirten Gülsoy, "DigiConnect'i sadece teknik bir dijital platform olarak görmüyoruz. Bu proje Türkiye ile Avrupa Birliği arasında KOBİ'lerimiz aracılığıyla kurulan kalıcı bir ticaret ve üretim köprüsüdür" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında Prag'da gerçekleştirilen temaslarda Türk ve Çek iş dünyası temsilcileri bir araya gelirken, teknoloji transferi, yatırım ortaklıkları ve Avrupa pazarına erişim konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirildi.

Dünyanın farklı pazarlarına ticaret heyetleri

Kayseri Ticaret Odası, son yıllarda üyelerini dünyanın farklı ticaret merkezlerine taşıyan çok sayıda iş gezisi ve fuar organizasyonu düzenledi. 2021 yılından bu yana Çin, Almanya, İtalya, Özbekistan, Rusya, Libya, Dubai ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere birçok hedef pazara yönelik programlar gerçekleştirildi. Bugüne kadar yaklaşık 283 firma temsilcisi uluslararası programlara katılırken, özellikle Çin Kanton Fuarı Kayseri iş dünyasının en önemli dış ticaret organizasyonlarından biri haline geldi. 2024 yılında fuara katılan 50 firma temsilcisi 250'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

"Kayseri kabuğuna sığmaz dedik ve üyelerimiz için dünyayı adeta karış karış dolaştık” diyen Gülsoy, uluslararası temaslarının yalnızca fuarlarla sınırlı kalmadığını ve yabancı ticaret odalarıyla da yeni iş birliklerine imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda Çin Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Konseyi (CCPIT) ile iş birliği protokolü imzalanırken, Guangzhou'dan gelen 24 kişilik heyet Kayseri'de otomotiv sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen B2B görüşmelerinde yeni yatırım ve ticaret fırsatları ele alındı.

Öte yandan Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu kapsamında Mısır'ın Damietta Ticaret Odası ile Kayseri ve Erzurum ticaret odalarının taraf olduğu mobilya ve orman ürünleri alanındaki iş birliği protokolü de uluslararası açılımın önemli adımlarından biri oldu.

Uluslararası yetenekleri sanayiyle buluşturuyor

İnsan kaynağı tarafında da uluslararası çalışmalar yürütülüyor. Global Talent Kayseri programı kapsamında Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 40 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler ile 50'ye yakın Kayserili firma bir araya getirildi. Etkinlik sonrasında bazı firmaların yeni dış ticaret ekipleri kurma sürecine başladığını belirten Gülsoy, yabancı öğrenciler sayesinde yeni pazarlarda distribütörlük ve bayilik süreçlerinin de başladığını ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası'nın hedefinin yalnızca mevcut ihracatı artırmak olmadığını vurgulayan Gülsoy, "Biz yerel üreticimizi eğittik, dijitalleştirdik ve elinden tutup dünya pazarlarına taşıdık. Bundan sonraki hedefimiz Kayseri'nin üretim gücünü, ticaret tecrübesini ve ihracat vizyonunu küresel ölçekte daha görünür hale getirmek. Kayseri iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.