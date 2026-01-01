KTO/Öztürk: 2026 yılında temel öncelik finansmana erişimin kolaylaşması

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, düzenlediği basın toplantısında “Ekonomide 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Beklentileri”, “Konya Ekonomisi” ile “Konya Ticaret Odası İştirakleri ve Projeleri” başlıklarında kapsamlı bir değerlendirme yaptı. KTO Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerden Konya’nın üretim ve ihracat performansına, 2026 yılına ilişkin öngörülerden Oda’nın yürüttüğü projelere kadar birçok başlık ele alındı.

Konya’nın performansı kıymetli

2025 yılının küresel ekonomi açısından zorlu bir yıl olmasına rağmen Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve istihdam odaklı duruşunu sürdürmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Öztürk, Konya’nın bu süreçte gösterdiği performansın Türkiye ekonomisi açısından son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.

Başkan Selçuk Öztürk, küresel ekonomide büyümenin yavaşlama eğilimine girdiğini, 2026 yılına girerken büyümenin daha kırılgan bir yapıda olmasının beklendiğini, özellikle ticaret politikalarındaki belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin dünya ticareti üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Konya en fazla ihracat yapan 10 il arasında

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinde ise 2025 yılının ana gündem maddesinin enflasyonla mücadele olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, konuşmasında Konya ekonomisine özel bir parantez de açarak, Konya’nın 2025 yılında da üretim, istihdam ve ihracat başta olmak üzere birçok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini söyledi.

Şehrin 2025 yılı Ocak–Kasım döneminde yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 10 ili arasındaki yerini koruduğunu belirtti.

Finansmana erişimin kolaylaşması temel öncelik

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Başkan Selçuk Öztürk, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi, öngörülebilir bir ekonomik ortamın sağlanması, üretim ve ihracatın desteklenmesi ile finansmana erişimin kolaylaştırılmasının iş dünyası açısından temel öncelikler olduğunu ifade etti. 2026 yılında para ve maliye politikalarının uyumlu şekilde sürdürülmesinin, büyüme ve istihdam açısından kritik önemde olduğunu belirtti.