Kuaföre gitmek lüks oldu: İstanbul’da fiyatlar binlerce liraya dayandı

İstanbul’da kuaför ücretlerindeki artış dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kadın, tasarruf etmek amacıyla saç kesimi dışındaki boya ve benzeri işlemleri evde kendi imkânlarıyla yapmayı tercih ediyor. Konu, Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında da gündeme geldi. Programda İstanbul’daki kuaför fiyatlarının geldiği seviyeler tartışıldı.

“En büyük maliyet kira ve giderler”

Ebru Baki, paylaşılan fiyat tablosunun asgari düzeyi yansıttığını vurgulayarak, birçok işletmede ücretlerin bu rakamların da üzerine çıktığını ifade etti.

Fahiş fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci İbrahim Kahveci, “Berberin en büyük maliyeti kira. Emek, alın teri, beceri fiyatı değil. Berberlerin en büyük gideri kira. Elektrik, doğal gaz” dedi.

İstanbul'da ortalama gelirli vatandaşların oturduğu bir semtteki kuaför fiyatları şöyle:

"Fön: 450

Kesim: 1.200

Dip boyası: 1.700

Komple boya: 2.500

Bitkisel boya dip: 2.000

Topuz: 2.000-3.000

Maşa: 2.000

Türban: 2.500

Perma: Fiyat sorunuz

Makyaj: 3.500

Ombre-Balyaj: Fiyat sorunuz

Komple ağda: 2.000

Kaş: 350

Bıyık: 150

Manikür: 750

Pedikür: 950""

Berber fiyatları

Aynı kuaförde erkekler için de bir fiyat aralığı verildiği görüldü. Bir erkek, saç ve sakal kestirmek isterse 1.600 lira ödemek zorunda.

Erkekler için fiyatlar ise şöyle:

"Saç: 1.000

Sakal: 600

Kaş: 500

Manikür: 850

Pedikür: 1.000"