Kuaföre gitmek lüks oldu: İstanbul’da fiyatlar binlerce liraya dayandı
İstanbul’da kuaför ücretlerindeki artış dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bir kadın, kuaföre gitmek isterse binlerce lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bu fiyatların da ortalama olduğu bildirildi.
İstanbul’da kuaför ücretlerindeki artış dikkat çekiyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle birçok kadın, tasarruf etmek amacıyla saç kesimi dışındaki boya ve benzeri işlemleri evde kendi imkânlarıyla yapmayı tercih ediyor. Konu, Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında da gündeme geldi. Programda İstanbul’daki kuaför fiyatlarının geldiği seviyeler tartışıldı.
“En büyük maliyet kira ve giderler”
Ebru Baki, paylaşılan fiyat tablosunun asgari düzeyi yansıttığını vurgulayarak, birçok işletmede ücretlerin bu rakamların da üzerine çıktığını ifade etti.
Fahiş fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci İbrahim Kahveci, “Berberin en büyük maliyeti kira. Emek, alın teri, beceri fiyatı değil. Berberlerin en büyük gideri kira. Elektrik, doğal gaz” dedi.
İstanbul'da ortalama gelirli vatandaşların oturduğu bir semtteki kuaför fiyatları şöyle:
"Fön: 450
Kesim: 1.200
Dip boyası: 1.700
Komple boya: 2.500
Bitkisel boya dip: 2.000
Topuz: 2.000-3.000
Maşa: 2.000
Türban: 2.500
Perma: Fiyat sorunuz
Makyaj: 3.500
Ombre-Balyaj: Fiyat sorunuz
Komple ağda: 2.000
Kaş: 350
Bıyık: 150
Manikür: 750
Pedikür: 950""
Berber fiyatları
Aynı kuaförde erkekler için de bir fiyat aralığı verildiği görüldü. Bir erkek, saç ve sakal kestirmek isterse 1.600 lira ödemek zorunda.
Erkekler için fiyatlar ise şöyle:
"Saç: 1.000
Sakal: 600
Kaş: 500
Manikür: 850
Pedikür: 1.000"