Küçük ev aletleri sektörü inovatif ürünlere yönelecek

Murat KÜÇÜK

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçıları Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu, 19 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Yapılan seçimle 2024-2027 dönemi yönetim kurulunda; Senur Akın Biçer, Mustafa Hacisalihoğlu, Rahmi Korkmaz, Murat Kolbaşı ve Emre Gürsel’in yer almasına oy birliğiyle karar verildi. KESİD’in 2021-2024 dönemi başkanlığını yürüten Senur Akın Biçer, oy birliğiyle tekrar başkan seçildi. Başkan Biçer ve Onursal Başkan Bülent Durlanık, yeni dönem projelerini anlatmak üzere EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak ile bir araya geldi.

Sektörün ihracat ile erken yıllarda tanışmasından kaynaklı gelişmiş bilgi birikimine ve üretim becerisine sahip olduğunu belirten Başkan Senur Akın Biçer, “Mevcut sanayiye göre bir adım öndeyiz” dedi. Artan maliyetlerin sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu söyleyen Biçer, “Fiyat odaklı rekabetten sıyrılarak ve teknoloji geliştirerek dünya ile rekabet etmeliyiz. Çin’in ölçek ekonomisi ile rekabet etmeye ve bu yarışa girmeye gerek yok. İnşa edeceğimiz vizyon tıpkı Türk kahvesi makinesindeki gibi inovatif ve küresel olmalı. Öyle ürünler yapalım ki bir trend yakalayalım ve bu tüm sektörün beslendiği bir damar olsun” şeklinde konuştu. Korumacı politikalar konusunda devlet iradesini harekete geçirdiklerini belirten Biçer, bu hamlelerin sektöre nefes aldırdığını ancak uzun vadeli çözümlerin yine inovatif ürünlerden geçtiğini söyledi.

SEKTÖRÜN 3 ANA SORUNU

12 üye ile sektörün yüzde 70’ini temsil ettiklerini dile getiren Onursal Başkan Bülent Durlanık, bugüne kadar genelde sektörün sorunlarını anlatmaya yoğunlaştıklarını belirtti. Türk mutfağının bir hazine olduğunu söyleyen Durlanık, “Önümüzdeki dönemde bu hazineyi ortaya çıkaracak ürünleri geliştirmeye odaklanacağız” dedi. Durlanık, sektörün en önemli 3 sorununu şu şekilde sıraladı: 1- Küçük ev aletleri üzerinde yüzde 20 KDV, yüzde 6,7 ÖTV var. KDV’nin bir kısmı ihracat ile mahsup edilebiliyor. Ancak ÖTV doğrudan maliyetimize ekleniyor. Bu da rekabetçi yapımıza zarar veriyor. Biz diyoruz ki bu vergiyi 1 seneliğine kaldırın, ÖTV’den yaşanacak vergi kaybı KDV’den fazlasıyla karşılanacaktır. ÖTV, 2017’de bir süre için kaldırılmıştı ve o dönem devletin vergi gelirleri artmıştı. Çünkü artan satışlardan gelen KDV, ÖTV’nin yerini doldurmuştu. 2- Türkiye’de sanayici kimliği tanımlanıyor ancak bunun çerçevesi doğru şekilde çizilemiyor. Kalıp ve birtakım basit makineler ile hemen fabrika açılabiliyor ve üretim yapılabiliyor. Oysaki bugün bir pastane kurmak için bile daha çok fazla yetkinlik belgesi isteniyor. Özellikle elektronik eşya üreticisinin kurulumdan itibaren çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Neyse ki bu konuda yaptığımız çağrıların yakın zamanda gelecek bir düzenleme ile karşılığını almayı bekliyoruz. 3- Geri kazanım katılım payı (GEKAP) olarak adlandırılan bu yönetmeliğe göre piyasaya mal veren tüm aktörler, mallarının ortaya çıkardığı kadar hurdayı geri kazanıma sokmakla yükümlü. Küçük elektrikli ev aletlerinin de yer aldığı elektrikli ve elektronik eşya sektöründe kilogram başına 20 kuruşluk vergi vardı. Ancak bu vergi önce kilogram başına 60 kuruş oldu, sonra da 120 kuruşa çıktı. Biz elbette Yeşil Mutabakat koşullarına uyacağız. Ancak vergi artışlarında oran çok yüksek oluyor.