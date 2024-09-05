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Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu

Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler, bu yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

Haber Merkezi
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Küçük ölçekli balıkçılara sağlanacak destekler belli oldu
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılığın av, avcılık ve sosyoekonomik verilerin toplanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine gelecek yıl ve 2026'da verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da sağlanacak desteklere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında yükseltildi. Bu kapsamda, birim destekleme tutarları gelecek yıl en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlendi.

Kadın balıkçılara daha fazla destek verilecek

Ayrıca, kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldı. Bu kapsamda söz konusu destekler, kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçıların, Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Öte yandan, Bakanlık, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikli konularının başında geldiğini belirtirken balıkçıların daha verimli ve bereketli av yapmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

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