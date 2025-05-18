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Küçükbaş hayvan sayısı artacak, et fiyatları düşecek

Kırmızı et üretiminde küçükbaş hayvan oranının artmasının fiyatlara olumlu yansıması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Küçükbaş hayvan sayısı artacak, et fiyatları düşecek
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Küçükbaş hayvancılığın kırmızı et üretimindeki yüzde 29 civarında olan payının yüzde 35’e çıkarılmasına ilişkin Tarım Orman Şûrası kararını değerlendiren Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, “Sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni destek ve programlarla sağlanacak üretim artışı hem yetiştiricilere hem de sağlıklı beslenme ve uygun fiyat açısından tüketicilere olumlu yansıyacak” dedi.

Sonuç bildirgesinde yer alan en önemli kararlardan birisinin de meralara yönelik olduğuna dikkati çeken Çelik, küçükbaş hayvancılığın en önemli yem kaynağının meralar olduğunu ve bu alanların korunması gerektiğini söyledi.

Küçükbaşta göçer hayvancılığın yaygın şekilde yapıldığına işaret eden Çelik, göçer hayvancılık işletmelerinin izlenmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik sistem ve destekleme modellerinin geliştirilmesinin de sektöre olumlu yansıyacağını kaydetti.

Çelik, küçükbaş hayvancılığı ilgilendiren en önemli şura kararlardan birinin de çobanlara ilişkin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvancılık işletmelerinin çobanlık için sosyal güvence imkânlarının sağlanmasını, mesleki yeterliliklerin belirlenmesini ve ayrıca çoban akademileri ve uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulacak olmasını hayati derecede önemli görüyoruz."

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