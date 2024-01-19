Kulislere yansıdı, açıklama geldi: 'Erdoğan'dan Bakan Şimşek'e kesenin ağzını aç talimatı' iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yerel seçim öncesi ‘kesenin ağzının açılması' talimatını verdiği ve bunu da direkt söylediği kulis haberlerine yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır. Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir. Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz."

Bakan Şimşek'ten açıklama

Bakan Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:

"Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleriyle Program hedeflerimize ulaşmak için gerekli politikaları kararlılıkla uyguluyoruz."