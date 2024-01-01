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Kültür ve Turizm Bakanlığından personel alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığına 1.500 personel alınacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Kültür ve Turizm Bakanlığından personel alımı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 personel alımı yapılacağını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.

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