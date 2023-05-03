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Kümes hayvanlarının et ve sakatatlarının ihracatı kayda bağlandı

İhracı kayda bağlı ürünler listesine "Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı" da dahil edildi.

Haber Merkezi
AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, "Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)" eklendi.