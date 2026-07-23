Kumluca çiftçisi elektrik kesintilerine çözüm bekliyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Türkiye’nin örtü altı tarım üretim merkezi Kumluca’da çiftçiler, elektrik kesintilerine çözüm bulunmasını istiyor. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, tarım arazilerinde yaşanan kesintiler, enerji altyapısındaki yetersizlikler ve tarımsal elektrik aboneliğinde karşılaşılan bürokratik sorunların üreticileri mağdur ettiğini belirterek acil çözüm çağrısı yaptı.

Üreticilerin sulama sistemleri ve tarımsal faaliyetlerini elektrikle yürüttüğünü vurgulayan Kökçe, kesinti ve voltaj düşüklüklerinin üretimi olumsuz etkilediğini, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin abonelik işlemlerinde yaşadığı zorlukların da üretimi aksattığını ifade etti. Artan maliyetlerle mücadele eden üreticiler için abonelik süreçlerinin kolaylaştırılması ve taleplerin hızlı sonuçlandırılması gerektiğini söyledi.

Enerji altyapısı acilen yenilenmeli

Elektrik altyapısındaki yetersizliklerin sulama motorları ve ekipmanlarda arızalara yol açtığını, bunun da zaman kaybı ve ek maliyet getirdiğini belirten Kökçe, Kumluca tarımının hem bölge hem ülke ekonomisi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Enerji nakil hatlarının yenilenmesi, trafo kapasitelerinin artırılması ve arızalara hızlı müdahale edilmesi gerektiğini dile getiren Kökçe, eskiyen tesislerin acilen yenilenmesini ve üreticilerin elektrik aboneliği süreçlerinde yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini istedi.