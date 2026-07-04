Kumsmall AVM'de 24 yeni mağaza açıldı



Kumsmall AVM’de yeni açılan 24 mağaza için toplu açılış töreni düzenlendi. AVM'de düzenlenen törenin açılışında konuşan Kumsmall Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, 6 yılda büyük aşama kaydettiklerini ifade ederek; "122 bin metrekare oturumu olan, içinde 350 mağazası olan çok devasa bir kompleksin içindeyiz. OSB'lerimizde, sanayi sitelerimizde üretiyoruz ancak ürettiğimiz ürünleri bu alışveriş merkezinde vitrine çıkarıyoruz. Kayseri ve bölgede vatandaşlarımızın tüm Türkiye ve dünyaya da toptan olarak satımının derdindeyiz, çabasındayız. Bu yıl 6. yılımız. Hamt olsun alışveriş merkezimiz büyük bir aşama kaydetti. Geçen yılın Kasım ayından bu yana 400 binin üzerinde aylık ziyaretçi ağırlıyoruz. Piyasada biraz ekonomik olarak biraz sıkıntılarımız olabilir ama işlerimiz baharla beraber hareketlendi. Biraz nakit sıkıntısı çekiyoruz, alacağımızı alamayınca vereceğimizi de vermekte zorlanıyoruz ama hamt olsun bu çatı bizim için bulunmaz bir nimet. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, valiliğimizin, büyükşehir belediye başkanımızın burada büyük bir emeği var. Burayı TOKİ yaptı, devletimiz resmen bize hediye etti. Borçlarımızı ödüyoruz hamt olsun ancak bir teşekkürü kesinlikle hak ediyorsunuz" dedi.



Yeni açılan mağazalara hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Sarıkaya;"24 tane yeni mağaza; bunların hepsi gerçekten yeni mağaza. Kapananın yerine açılan, yen, olan veya içeride daha küçük metrekare yeri olan ve 'yerimi büyütmek istiyorum' diyen yerini değiştirdiğimiz mağazalar. 24 tane mağaza son 2-3 ay içerisinde AVM'de faaliyete geçti. Şehrimize, mobilya sektörümüze ve alışveriş merkezimize yeni mağazalar hayırlı olsun. Kendilerine hayırlı satışlar diliyoruz. İnşallah ülkemiz için, şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri de açılan mağazaların hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından yeni mağazaların açılışı gerçekleştirildi.