Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 224 milyar TL'den 1 trilyon 198,2 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 15 trilyon 231,4 milyar TL'den 15 trilyon 417,6 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 275 milyar TL'den 18 trilyon 167,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 919,4 milyar TL'den 1 trilyon 942,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 688,1 milyar TL'den 1 trilyon 744,6 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 281,5 milyar TL'den 286,9 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 29 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.