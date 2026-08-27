Kur Korumalı Mevduat sona erdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 21 Ağustos haftasında toplam krediler 27 trilyon 734,3 milyar TL'ye yükselerek önceki haftaya göre yaklaşık 51 milyar TL arttı.

Tüketici kredileri 3 trilyon 423,5 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 3 trilyon 353,3 milyar TL'ye geriledi. Ticari ve diğer krediler 20 trilyon 957,5 milyar TL'ye, taksitli ticari krediler ise 4 trilyon 230,3 milyar TL'ye yükseldi.

Kurumsal kredi kartları 1 trilyon 82,9 milyar TL'ye yükselirken, takipteki alacaklar 838,97 milyar TL'ye çıktı.

KKM sıfırlandı

Toplam menkul değerler 7 trilyon 970,0 milyar TL'ye yükselirken, toplam mevduat 32 trilyon 316,5 milyar TL'ye ulaştı. Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) ise sıfırlandı.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 11 trilyon 214,3 milyar TL'ye yükseldi. Bankalarda saklanan menkul değerler 4 trilyon 600,9 milyar TL'ye çıkarken, yurt içi yerleşikler adına saklanan menkul değerler 3 trilyon 700,4 milyar TL'ye, yurt dışı yerleşikler adına saklanan menkul değerler 900,54 milyar TL'ye yükseldi.

Bilanço içi yabancı para pozisyonu -2 trilyon 813,4 milyar TL olurken, bilanço dışı yabancı para pozisyonu 2 trilyon 854,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Yabancı para net genel pozisyonu 41,43 milyar TL'ye yükseldi.

Öte yandan bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 5 trilyon 983,4 milyar TL'ye çıktı.