Kur Korumalı Mevduat tarihe karıştı! Ekonomistlerden KMM kararı sonrası ilk değerlendirme geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerini sona erdiğini duyurdu.

Resmi Gazete’te yayımlanan kararın ardından açıklama yapan TCMB, Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Ekonomistlerden ardı ardına KKM kararı ile ilgili ilk değerlendirmeler geldi.

Mahfi Eğilmez: Ülkenin heder edilmiş 60 milyar dolarının hesabı duruyor

Mahfi Eğilmez sosyal medya hesabından KMM ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2021 yılında yükselen enflasyona karşı inatla faizi düşürmeye yönelen yanlış ekonomik yaklaşımın sonucu olan KKM tarihe karışıyor ama ülkenin bu uğurda heder edilmiş 60 milyar dolarının hesabı orada öylece duruyor.”

Prof. Dr. Hakan Kara: KKM’nin gerçek maliyetini hesaplamak imkansız

Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından KMM ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“KKM resmen bitirildi. Mevcut ekonomi yönetiminin yaptığı en doğru iştir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Dar pencerededen bakınca KKM masum hatta kısmen faydalı gibi görünse de, servet transferi döneminin ana suç ortağı olması bakımından bitirilmesi son derece olumludur.

KKM’nin maliyeti şu kadar lira bu kadar dolar gibi hesap yapanlar görüyorum. Böyle bir politikanın gerçek maliyetini hesaplamak imkansızdır. Yüksek enflasyon, servet transferi, gelir dağılımdaki bozulma, güven kaybı, ahlaki çürüme, beyin göçü vs.. bunların maddi hesabı yapılamaz.”

Murat Sağman: KKM’nin ülkeye 60 milyar dolardan fazla maliyeti oldu

Ekonomist Murat Sağman TCMB'nin KKM kararıyla ile ilgili şu paylaşımı yaptı.

“Kur yükselmesin diye Aralık 2021’de yürürlüğe giren ve ülkeye 60 milyar dolardan fazla maliyeti olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında artık yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağı açıklandı.”

Ekonomist İnan Mutlu: Kur Korumalı Mevduat Hesabı defteri kapandı

Ekonomist İnan Mutlu, Kur Korumalı Mevduat kararı ile ilgili şunları söyledi:

“KKM'ye ödenen 60 milyar dolar irrasyonel, faize ödenen 87,5 milyar dolar rasyonel, öyle mi? Kur Korumalı Mevduat Hesabı defteri bugün itibariyle kapandı.

Ana akım iktisatçılar '60 milyar dolar heba edildi' diyerek uygulamayı irrasyonel ilan etmekten geri durmuyorlar.

O maliyeti nasıl hesapladıkları da belli değil. Hiçbiri Şimşek döneminde -yaklaşık 25 ayda- faize ödenen 87,5 milyar dolara tek kelime etmezler.

Hatta devlet daha fazla faiz ödeme kapasitesine erişebilsin diye, eğitimden, sağlıktan, sosyal harcamalardan tasarruf masalları anlatacaklar.”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz: KKM bir fikir ve uygulama olarak duvardaki asılı tüfek

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, KKM'yi bir fikir ve uygulama olarak 'duvardaki asılı tüfek' benzetmesi yaparak şunları söyledi:

“KKM'yi tek başına düşünmek yanlış olur; KKM'yi ölümcül kılan düşük faiz ile kurduğu kombindi, KKM'leri faizler yüksekken kimse konuşmadı.

KKM anıldığında ileride bir gün, konu irrasyonel faiz politikası deneyinin anlatımı ile başlayacaktır.

KKM bir fikir ve uygulama olarak bundan sonraki kötü siyasi yönetimler için hep orada duracaktır, duvardaki asılı tüfek.

KKM bizim gibi açık ekonomilerin dövizle her daim süren imtihanın da bir sonucudur. Çıkmaz bir yolun iyi bir patikası gibi oldu bir yanıyla patikaya odaklananlar için iyi bir tercihti.

KKM'nin alternatifi yüksek faizdi ama bu refah krizi değil sadece makro kriz yaratırdı ve kısa sürerdi, krizi derinleştirdi yoksulluk üzerinden bir makro denge oluşturdu. KKM kötü bir iktisadi dengeyi kalıcı kıldı, kendi patikasını oluşturdu.

Döviz üzerinden yarattığı servet transferi devede kulak kalır, konut fiyatlarından tutun, yüksek enflasyona ve düşük ücretlere kadar asimetrik refah dağıtımına neden oldu

KKM politik otoriter bir yapıda makro istikrarı sosyal refaha tercih eden bir katalizör oldu. KKM fikri bir Latin Amerika fikriydi, ikili para sisteminde ateşi düşürmek için Meksika'da Tesobonos'lar veya Arjantin'de Bonex'lerin banka mevduat biçimiydi.”