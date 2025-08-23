Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi

  1. Ekonomim
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.

Yeni Kur Korumaları Mevduat (KKM) hesaplarının açılamaması ve mevcut hesapların yenilenememesi hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni KKM hesabı açılamayacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte, yeni KKM hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar ise yenilenemeyecek.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır.

 Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

KKM, Nurettin Nebati döneminde uygulanmaya başlamıştı.

 Kur korumalı mevduat uygulamasının etkisiyle 2023 yılı için 818 milyar 182 milyon 863 bin 710 lira zarar açıklanmıştı.

