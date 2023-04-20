Kur korumalı mevduata rekor giriş

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

7 Nisan haftasında 121.1 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 14 Nisan itibariyle 428 milyon dolar artarak 121.5 milyar dolara yükselirken, yılın başından bu yana rezervlerdeki gerileme 7.22 milyar dolar oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 921 milyon dolar artarak 69.4 milyar dolara yükselirken, altın rezervleri 493 milyon dolar azalarak 52.1 milyar dolara geriledi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 1.7 milyar dolar azalarak 12.0 milyar dolara geriledi. Bu aynı zamanda 21 Ekim 2022’den bu yana görülen en düşük seviye. 2022 yılı sonundan bu yana azalış ise15.5 milyar dolar oldu.

14 Nisan itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 2.5 milyar dolar azalışla 58.4 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -46.3 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.8 milyar dolar iyileşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 7 Nisan haftasında 187.6 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 14 Nisan haftasında 258.1 milyon dolar artarak 187.9 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 605 milyon dolar azaldığı, yılının başından itibaren ise azalışın 9.4 milyar dolar olduğu görülüyor.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 167.3 milyon dolar artarak 75.8 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 90.9 milyon dolar artarak 112.1 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 122.5 milyon dolar azalarak 155.5 milyar dolara gerilerken, altın mevduatı 381.8 milyon dolar artarak 32.5 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 14 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre rekor düzeyde 113.7 milyar TL artarak 1 trilyon 890 milyar TL’ye yükseldi. Böylece 6 Ocak’tan bu yana KKM’deki artış 520.6 milyar TL’ye ulaştı.

Menkul Kıymet Hareketleri

7 Nisan haftasında 24.8 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 14 Nisan ile biten haftada 25.9 milyar dolara yükselirken, 75.2 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 74.5 milyon dolara, 1.95 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 1.86 milyar dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 179.0 milyon dolar alış yaparken, ÖST’lerde 0.4 milyon dolar, DİBS’lerde 6.1 milyon dolar satış gerçekleştirdiler. Böylece geçtiğimiz 5 haftadır çıkış olan menkul kıymetlere toplamda 172.5 milyon dolarlık giriş olurken, yılın başından bu yana çıkış 735.0 milyon dolara geriledi.