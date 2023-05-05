Kur korumalı mevduatta rekor serisi sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutardaki artış sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 979,8 milyar TL'den 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 777,1 milyar TL'den 8 trilyon 889 milyar TL'ye , mevduat 10 trilyon 266,3 milyar TL'den 10 trilyon 307,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,4 milyar TL'den 1 trilyon 319,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 604,6 milyar TL'den 630,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 161,3 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.