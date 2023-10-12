Kur korumalı mevduatta tarihi gerileme

İSTANBUL / EKONOMİ

Yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın kur korumalı mevduattan çıkış adımları kapsamında KKM’den standart TL mevduata dönüş hedefinin duyurulduğu 20 Ağustos’tan bu yana ilk kez geçen hafta KKM hesaplarında 74 milyar 565 milyon liralık sert bir düşüş yaşandı. Böylece KKM tarihinde ilk kez bu denli büyük bir gerileme yaşanırken 6 Ekim haftası öncesinde en hızlı kayıp 6 Ocak haftasındaki 45.3 milyar liralık gerilemede yaşanmıştı. 18 Ağustos’tan sonra geçen 7 haftada KKM hesapları 179.34 milyar dolar azaldı. KKM büyüklüğü ise 3 trilyon 228,6 milyar liraya indi.

KKM’nin toplam mevduattaki oranı yüzde 24,19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre KKM hesaplarında düşüş devam ediyor. 20 Ağustos sonrasında ilk haftada 39 milyar liralık bir düşüş gözlenen KKM hesaplarında takip eden haftalarda düşüş yavaşlamış 29 Eylül haftasında ise 1.2 milyar dolara kadar inmişti. Ancak ekim ayı hızlı başladı. 6 Ekim ile biten haftada KKM hesaplarında azalma 74.56 milyar lira oldu. KKM’nin dolar cinsi büyüklüğü de 117.65 milyar dolara indi. 25 Ağustos haftasında KKM hesaplarının dolar cinsi değeri 127.57 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki oranı da geçen hafta itibariyle yüzde 24,19'a gerileyerek son 26 Mayıs haftasında görülen seviyelere indi. KKm hariç TL mevduatın toplam mevduattaki oranı yüzde 35,01'e yükselirken haziran başındaki seviyelerini yakaladı. Döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmamış olarak toplam mevduattaki oranı da yüzde 40,7'de kaldı.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı arttı

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatındaki gerileme ise geçen hafta da kesintiye uğradı. Merkez Bankası haftalık para ve banka verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 551 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 570 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 120 milyon dolar arttı.