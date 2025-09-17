  1. Ekonomim
Kuraklıkla mücadelede “anıza ekim” önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, şiddetli kuraklığın tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirterek üreticilere "anıza ekim" yöntemini benimsemeleri önerisinde bulundu.

Kuraklıkla mücadelede "anıza ekim" önerisi
Orta, AA muhabirine, dünyada son yıllarda kuraklığın şiddetli bir şekilde hissedildiğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de kuraklığın her geçen yıl daha şiddetli hissedildiğini vurgulayan Orta, tarımda geleneksel toprak işleme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Çiftçiler toprak işlemesini en asgari düzeye indirmeli"

Çiftçilerin toprak işlemesini en asgari düzeye indirmesi gerektiğine dikkati çeken Orta "Toprağı sürerek çok fazla karıştırdıkça hem yapısını bozuyorsunuz hem de organik madde miktarını azaltıyorsunuz. Toprakta buharlaşmayı arttırdığınız için ciddi su kayıplarına sebep oluyorsunuz. Bu kayıplar kış yağışları ve yazın düşen yağmurlarla doldurulamadığı için bu kez yetiştiricilikte sıkıntılar ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Orta, üreticilerin tarım topraklarının korunması amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini vurguladı.

"Anıza ekim yöntemi ürün veriminde artış sağlayacak"

Anıza ekim yönteminin ürün veriminde artış sağlayacağına işaret eden Orta, şunları kaydetti:

"Dünya klasik toprak işlemelerin dışında minimum toprak işleme veya hiç toprak işlemesiz üretim tekniklerine yönelmeye başladı. Haziran ve temmuz aylarında hasat edilen buğday tarlalarına örtü bitkisi olarak hardal ve baklagiller ekmeliyiz, bu ciddi fayda sağlıyor. Toprak karıştırılmadığı için su kayıplarını düşürüyor.

Toprağın içerisindeki kökler çürüyerek toprağa karıştığı için organik madde artıyor. Su tutma kapasitesi artıyor. Toprağın havalanması kolaylaşıyor. O yüzden çiftçilerimizin anıza ekim yöntemini önemsemelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

