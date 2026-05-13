Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine zam geldi

Kurban Bayramı öncesinde seyahat hazırlığı yapan vatandaşlar, şehirlerarası otobüs biletlerinde yaşanan fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Tatilin dokuz güne uzatılmasıyla birlikte otogarlarda yoğunluk artarken, yolcu talebindeki yükseliş bazı firmaları yeni fiyat tarifeleri uygulamaya yöneltti. Sektör temsilcileri, özellikle bayram dönemine yaklaşırken seferlere olan ilginin belirgin şekilde arttığını ifade ediyor.

Otobüs firması çalışanları, şehir dışına çıkmak isteyenlerin yoğun ilgisini, "Bu bayramda tatil uzun olduğu için biraz yoğun talep" sözleriyle ifade etti. Diğer taraftan yüksek maliyetlerin etkisine değinen bir yetkili ise, "Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra pek fiyat yansıtamadık" açıklamasında bulundu.

Otobüs firmaları yeni tarifeye geçiyor

Artan akaryakıt ve otoyol ücretleri nedeniyle otobüs bileti fiyatlarında ortalama yüzde 20 oranında bir artışa gidiliyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyatların kademeli biçimde uygulanmaya başladığını belirtirken, özellikle bayram haftasında ücretlerde ciddi değişikliklerin görüleceğine işaret ediyor.

Bir çalışan fiyatlardaki değişimi şöyle açıkladı: "Zamlı fiyatlar geliyor. Düzce şu an 650, bayram haftası 750 civarı oluyor." Akaryakıtın son dönemdeki fiyatlarını değerlendiren bir başka görevli ise, "Petrolün fiyatı malum belli. Yalnız şu anki rayiçler kurtarmıyor" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

Doğu seferlerinde büyük artış

Show Haber'in aktardığına göre, bazı firmalar ise zamlı tarifeleri uygulamaya başladı bile. Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda fiyatlar dikkat çekecek şekilde yükseldi. Ankara’dan Gaziantep’e otobüs bileti almak isteyenler, yeni tarife kapsamında 1600 TL ödeme yapıyor. Bir şirket yetkilisi, "Yansıttık yani 5-6 gün oldu" sözleriyle zam uygulamasının başladığını belirtti.

Doğu illerine giden otobüslerde ise fiyat artışları daha belirgin oldu. Van’a yapılan seferlerde bilet ücretleri kısa süre önce 1700-1800 TL seviyesindeyken, şu an 2.700 TL’ye kadar yükseldi. Yetkililer, zamlı fiyatların tüm güzergahlarda 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağını aktardı.