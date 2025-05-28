Kurban Bayramı öncesi Ticaret Bakanlığı'ndan sıkı denetim!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik haklarını korumak adına, her türlü spekülatif ve fırsatçı girişim karşısında son derece kararlı bir duruş sergilendiği ve sergilenmeye de devam edileceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde

Vatandaşların mağduriyetine sebep olan ve piyasadaki adil rekabet ortamını bozan fahiş fiyat artışları ve stokçuluk faaliyetlerine yönelik denetimlerin kararlılıkla ve yoğun şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle mübarek Kurban Bayramı'nın huzur ve coşkusunu vatandaşlarımızın tam anlamıyla yaşayabilmesi adına, mevcut denetim faaliyetlerimizi 81 ilimizde daha da yoğunlaştırarak bayram öncesi ve bayram boyunca etkin şekilde yerine getiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle alışveriş merkezleri, zincir marketler ve gıda ile bayramlık ürün satış noktaları, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince aralıksız olarak denetleniyor. Hedefimiz vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir alışveriş imkanı sunmaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı tatili vesilesiyle seyahat eden vatandaşların kara yolları güzergahlarındaki dinlenme tesislerinde yaşayabilecekleri olası mağduriyetleri engellemek amacıyla ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlarla güçlü bir koordinasyon içinde etkin denetim çalışmasının sürdürüleceği bildirildi.

İşletmelere "tüketici haklarını gözetin" mesajı

Vatandaşların refahını ve memnuniyetini sağlamak üzere her türlü tedbirin hassasiyetle alınacağının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, değerli vatandaşlarımızın şahit oldukları her türlü fırsatçı girişimi Ticaret Bakanlığımızın çağrı merkezi, resmi internet sitesi ve ilgili diğer iletişim kanallarına bildirerek, mücadelemize katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz. İşletmelerimizeyse kanun ve kurallara tam uyum göstermeleri, tüketici haklarını gözetmeleri ve vatandaşlarımızın bayram sevincini eksiksiz yaşamalarına destek olmalarının gerekliliğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Aksi yönde hareket ederek vatandaşlarımızın bayram sevincini zedeleyen her türlü faaliyet, Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı bir şekilde ceza işlemine tabi tutulacaktır. Bu itibarla vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmeleri ve ticari hayatın olağan şekilde akışı için çalışmalarımızın tüm gücümüzle kesintisiz olarak sürdürüleceğini bir kez daha vurguluyoruz."