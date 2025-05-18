Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan Manisa Müzesi’nde dijital medya yöneticileri ve temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’nin turizm gelirleri hedeflerinden kültürel çeşitliliğin artırılmasına ve gece müzeciliğine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy’a, toplantı sırasında Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ve Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi de eşlik etti.

"Festivalin kapsadığı il sayısı her yıl 5’er şehir artırılacak"

Festival hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, 2021 yılında başlayan festivalin bu yıl 8 aylık bir takvimle devam edeceğini ve toplamda 6.800’den fazla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. 5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 9 Kasım’da Antalya’da sona erecek festival için güzel haberi paylaşan Ersoy, festivalin kapsadığı il sayısını her yıl 5’er şehir artıracaklarını belirterek, 2028 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin toplam 35 ilde gerçekleşeceğini söyledi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a milyonlarca insanın merakla beklediği "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusu da yöneltildi. Bakan Ersoy gazetecilerin sorusuna "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" şeklinde cevap verdi.

"Turizm ülkesi olmak için bizim 2 büyük silahımız var"

Türkiye'nin turizmdeki yükselişine ilişkin de güncel bilgileri açıklayan Bakan Ersoy, Dünya turizm örgütü verilerine göre, Türkiye'nin 2017'de dünya turizm sıralamasında 8. sırada olduğunu, 2024 yılında ise 4. sıraya yükseldiğini söyledi. Bakan Ersoy "Turizm ülkesi olmak için bizim 2 büyük silahımız var. Birincisi Türk Hava Yolları. THY bugün 360 noktaya direkt uçuş sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 300'e bile ulaşan yok. İkinci silahımız da dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı. Siz bu altyapıları kurmadan dünyanın büyük turizm merkezlerinden biri olamıyorsunuz. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini de bu yıl 2 katına çıkardık. Zamanında bu adımları attık." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin tanıtımı için Go Türkiye sitesinde 10 dilde yayın yapıldığını ve 60'dan fazla ürünün tanıtıldığını da sözlerine ekledi.

"Bazı kentlerde altyapı sorunları yaşanıyor"

Turizm bölgelerinde il ve ilçe belediyelerinin gerekli hizmet ve yatırımları yapmaması nedeniyle bazı kentlerde altyapı sorunları yaşandığını ifade eden Bakan Ersoy, "Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediye ruhsatlardan ve iskânlardan gelir elde ediyor. Bu gelirleri aslında neden oluyor. Çünkü altyapılarda kullansınlar o yolları yapsınlar, çöpleri toplasınlar diye. Şimdi belediyelerin de bir sürü geliri ve bütçe dışı geliri var. Sizin kaynaklarınız nereye kullanmak istediğinizle alakalı bir konu. Buna belediye başkanı karar verecek ya da gerekçelere sığınarak geçiştirecek." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin 'kumar turizmi'ne ihtiyacı yok"

Bakan Ersoy, kendisine yöneltilen "Birleşik Arap Emirlikleri’nde “kumar turizmi” başlıyor 2027’de. Türkiye’nin aklında böyle bir plan var mı?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi. Bakan Ersoy, BAE gibi Körfez ülkelerinin petrol sonrasını düşünerek turizm öncelikli yatırımlar yapmaya başladığını ancak Türkiye'nin böyle bir ihtiyacının olmadığını söyledi. Bakan Ersoy " Türkiye’nin o kadar çok potansiyel bir yönü var ki suni bir etki yaratması gerekmiyor. Mevcut doğal etkilerini aktive etse zaten bir şeye ihtiyacı yok. Dubai’nin fazla bir şeyi yok onlar etkinlik turizmi ile ön plana çıkıyor. Doğal potansiyeli az olduğu için bunu kullanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Turistlerle ilgilenen hastanelerin sertifikaları olacak"

Turistlerin sağlık durumları için Türk vatandaşlarının kullandığı e-Nabız benzeri bir sistem üzerinde çalıştıklarını da belirten Bakan Ersoy, turistlerin de Türkiye'den aldığı sağlık hizmetlerini sistem üzerinden takip edebileceğini söyledi. Bakan Ersoy "Ülkeye girdiklerinde onlara bir kod verilecek. Şu an Turist olarak e-Nabız sistemine giremiyorsunuz ama takip edilebilir hale getiriliyor. Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedbirler uygulandı. Hizmetin standardizasyonu ve standarttın denetlenmesi, bunu başardığınız zaman zaten sürdürülebilir bir gelir elde edebiliyorsunuz, sürdürülebilir bir ekonomi elde edebiliyorsunuz. Turistlerle ilgilenen hastanelerin sertifikaları olacak. Oteller” Sağlık Turizm Sertifikasına” sahip hastaneler ile eşleşebilir, bunun dışına çıkamayacaklar. Hepsini takibe alacağız." şeklinde konuştu.

"Her şey dahil sisteminde Türkiye markalaştı"

Bakan Ersoy, otellerde uygulanan her şey dahil sistemine yönelik Türkiye'nin bunu en iyi uygulayan ülke olduğunu söyledi. Bakan Ersoy "Birçok ülke uygulamak istedi ama bizim gibi başarılı olamadı. Biz bir kısıtlama getiremeyiz bu tamamen işletmenin ve yatırımcının kararı. Bir sınırlama yapamayız. Ama Türkiye bu konuda markalaştı." dedi.

Ücretsiz halk plajı sayısında artış

Turizm bölgelerindeki ücretsiz halk plajı sayısına ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılından bu yana Antalya’da 12, Bodrum’da 4, Çeşme’de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapıldığını, bu sayının artırılacağının altını çizdi. Bakan Ersoy Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Mahallesi'nde 2 yeni ücretsiz halk plajının yapılmaya başladığını ve 2025 sezonuna yetiştirileceğini söyledi. Bakan Ersoy, 2024 yılında plajları 3 milyon 50 bin kişinin ziyaret ettiğini ve 2024 sezonunun emekliler yılı olması nedeniyle 19 bin 281 emeklinin plajlardan ücretsiz yararlandığını belirtti.