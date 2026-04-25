Kurban fiyatları yükseldi, makas açıldı: Yurt içi maliyetler yurt dışının 2,5 katına çıktı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) verilerine göre, kurban bağışı fiyatları son yıllarda belirgin şekilde artış gösterdi. Özellikle yurt içindeki fiyatlardaki artışın daha yüksek olmasıyla yurt dışı fiyatları arasındaki fark da açıldı.

2015 yılında yurt içi ve yurt dışı bağış bedelleri birbirine yakın seviyelerde bulunurken, sonraki yıllarda özellikle yurt içi fiyatlarda daha hızlı bir yükseliş görüldü. 2022 sonrası, artış ivmesi belirgin şekilde hızlandı.

Yurt dışı ile makas açıldı

Verilere göre, 2026 yılında yurt içi kurban bağışı bedeli 18 bin TL’ye ulaşırken, yurt dışı bağış bedeli yaklaşık 7 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Böylece yurt içi/yurt dışı fiyat oranı 2,5 seviyesinin üzerine çıktı.

Fiyat artışlarında özellikle 2022 ve 2023 yıllarında keskin yükselişler öne çıkarken, bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı bağış tutarlarında ciddi sıçramalar yaşandı.

Asgari ücretle alınabilen kurban oranı geriledi

Asgari ücretle karşılaştırıldığında ise kurban bağışı maliyetinin yıllar içinde dalgalı bir seyir izlediği görüldü. 2021 yılında asgari ücretin yaklaşık 2,5 katına kadar çıkan oran, sonraki yıllarda gerileyerek 2023’te 1,4 seviyesine kadar düştü. 2026 itibarıyla bu oran yeniden 1,5’e geriledi.

Öte yandan et fiyatlarındaki artışla kurban bağışı fiyatları arasındaki ilişki de dikkat çekti. TÜİK verilerine göre dana ve kuzu eti fiyatlarında özellikle 2022 ve 2023 yıllarında belirgin artışlar yaşanırken, aynı dönemde kurban bağışı bedellerinde de güçlü yükseliş görüldü.

Marketlerde de kurban alım gücü düştü

Zincir bir marketin kurban fiyatlarına bakıldığında 2017’den 2026’ya kurban fiyatlarındaki artışın küçükbaş kurbanlıkta yüzde 2.464, büyükbaş 1/7 hissede yüzde 2.837 oranında arttığı görüldü. 2017’de 1.090 TL olan küçükbaş kurbanlık fiyatı 2026’da 27.950 TL oldu. Büyükbaş 1/7 hisse de aynı dönemde 1.190 TL’den 34.950 TL’ye çıktı.

Küçükbaş kurbanlık fiyatı neredeyse asgari ücretle eşitlendi.